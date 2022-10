Maluma tuvo que suplicar a Madonna para que cantara en el concierto Medallo en el Mapa

Te interesa Maluma explica por qué ha tenido que ser operado de urgencia en el hospital

La colaboración de Maluma y Madonna en la canción Medellín de 2019 fue una sorpresa total para los fans de uno y otro artista debido a la gran diferencia de estilos musicales de ambos.

Una sorpresa pero también un bombazo musical y de ahí que el artista colombiano quisiese que la reina del pop participara en el concierto más importante de su carrera, Medallo en el Mapa, que tuvo lugar el sábado 30 de abril en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. No le resultó fácil, según recoge ahora Filo News, que asegura que Madonna se lo puso bastante difícil.

Maluma asegura que a pesar de que ya habían hablado y de que Madonna ya le había confirmado su asistencia varias veces, la cantante canceló su participación cuando quedaban 15 días, por lo que al artista colombiano le entró "una frustración enorme", especialmente por lo que el show significaba para él. "Yo le dejé saber que era el concierto más importante de mi carrera", cuenta.

Maluma y sus súplicas a Madonna

A pesar del desplante, Maluma no se rindió y llamó personalmente a Madonna para suplicarle. "Aproveché esta amistad que tenemos para llamarla e insistirle una vez más. Le dije: 'Por favor, te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón, ven a mi concierto'", cuenta que le dijo, asegurándole también que aceptaría las condiciones que le impusiera.

La respuesta de Madonna fue bastante frustrante para el artista: "Me dice: 'Te llamo en un momento'. Imagínate cómo me quedé, no sabía qué pensar".

Después de esta respuesta, Madonna debió pensárselo bien ante las súplicas de Maluma y le escribió aceptando de nuevo asistir al concierto aunque advirtió al artista: "Más te vale que todo esté perfecto y que cumplas todas mis necesidades".

Así, Madonna se quedó en casa de Maluma en Medellín y "todo salió espectacular".

Maluma ha admitido que Madonna es uno de sus ídolos y por ello era tan especial que actuara con él en el concierto: "Cuando ya estábamos en el escenario a punto de salir, la di un abrazo, la dije que la amo, la di las gracias y hasta se me saltó una lágrima de emoción".

A pesar de haber tenido que suplicar, Maluma asegura que fue uno de los momentos más importantes de su vida: "Lo de Madonna se queda por siempre en mi corazón".