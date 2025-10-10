Martin intenta atrapar la memoria en 'Nuevos recuerdos', su nueva canción en forma de videojuego

La memoria pasada es un amuleto para el futuro. Las experiencias vividas permiten al ser humano avanzar y construirse día a día, y sobre ello reflexiona Martin en su último sencillo: Nuevos recuerdos. Tras sumergirse en la naturaleza del amor con su versión de Nadadora, el joven artista adelanta una nueva pieza del que será su álbum debut.

La canción, producida por los integrantes del dúo electrónico Hidrogenesse, habla sobre el deseo de recopilar recuerdos como si perderlos fuera fragmentar su identidad. "Se trata de acumular recuerdos / Los voy a necesitar en el siguiente trayecto / Se trata de guardar fragmentos en mi mano / Como amuletos", dice el principio del tema.

Pero ¿guardar recuerdos antiguos impide vivir nuevas vivencias? Esa tensión se respira en la letra: "Mis preciosos recuerdos deshechos / Mis amuletos / Hay que volver a empezar de cero / Tengo que hacerme con nuevos recuerdos / Olvidarse de algo también podría ser hermoso / Será como ensanchar el mundo / Y hacer sitio al futuro". El videoclip mantiene este mismo conflicto al plantear una estética entre lo vintage y lo futurista.

Para ilustrar la canción, Estudio Brillante convierte a Martin en el avatar de un videojuego, cuyo objetivo es atrapar amuletos. Amuletos que, en realidad, son experiencias vividas o contadas que conforman su personalidad. En el videoclip, el rostro del cantante se fusiona con la animación del personaje ficticio, llamado Muno y descrito como su "pequeño acompañante".

La nostalgia impregna el alter ego de Martin, que en el videoclip aparece jugando con una Nintendo DS azul. En los últimos años, esta consola se ha convertido en un elemento vintage que remite a las infancias de la generación Z. Nostalgia, recuerdos y nuevas vivencias. De eso va lo nuevo del cantante que, después de participar en Operación Triunfo 2023, debutó como actor en la serie Mariliendre.

Letra de 'Nuevos recuerdos', de Martin

Se trata de acumular recuerdos

Los voy a necesitar en el siguiente trayecto

Se trata de guardar fragmentos en mi mano

Como amuletos

Recuerdos medio borrados, recuerdos

De esta misma mañana, recuerdos

Recuerdos que algunas de vosotras me habéis contado

Y los recuerdos

Mis amuletos

El tamaño de las moras que cogimos

Dos toallas secándose juntas

Una herida que no paraba de sangrar

Sujeto fuerte esos recuerdos

Para no perder ninguno

-

(Entro y me cuelgo, sobrevuelo)

Entro por la ventana

Y me cuelgo de una lámpara

Sobrevuelo un abismo

Entre dos edificios

(Caigo y reboto, me deslizo)

Caigo en un pozo

Reboto y supero el otoño

Me deslizo por una sábana

Y alcanzo el fin de semana

-

Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos

Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos, nuevos recuerdos

-

La sangre y las moras han manchado las dos toallas

Y una ola se les ha llevado

Todo mezclado

Mis preciosos recuerdos deshechos

Mis amuletos

Hay que volver a empezar de cero

Tengo que hacerme con nuevos recuerdos (Oh-oh)

Olvidarse de algo también podría ser hermoso

Será como ensanchar el mundo

Y hacer sitio al futuro

-

(Entro y me cuelgo, sobrevuelo)

Entro por la ventana

Alcanzo el fin de semana

(Caigo y reboto, me deslizo)

Entro por la ventana

Alcanzo el fin de semana

-

Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos

Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos, nuevos recuerdos

-

Hay que volver a empezar de cero

Tengo que hacerme con nuevos recuerdos

-

Fuente: Genius