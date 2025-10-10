Martin intenta atrapar la memoria en 'Nuevos recuerdos', su nueva canción en forma de videojuego
Martin se convierte en el avatar de su propio videojuego con Nuevos recuerdos, una canción donde el joven artista intenta recopilar memorias pasadas sin olvidarse del futuro.
Martin inicia el camino hacia su álbum debut con 'Nadadora', una versión de Family
La memoria pasada es un amuleto para el futuro. Las experiencias vividas permiten al ser humano avanzar y construirse día a día, y sobre ello reflexiona Martin en su último sencillo: Nuevos recuerdos. Tras sumergirse en la naturaleza del amor con su versión de Nadadora, el joven artista adelanta una nueva pieza del que será su álbum debut.
La canción, producida por los integrantes del dúo electrónico Hidrogenesse, habla sobre el deseo de recopilar recuerdos como si perderlos fuera fragmentar su identidad. "Se trata de acumular recuerdos / Los voy a necesitar en el siguiente trayecto / Se trata de guardar fragmentos en mi mano / Como amuletos", dice el principio del tema.
Pero ¿guardar recuerdos antiguos impide vivir nuevas vivencias? Esa tensión se respira en la letra: "Mis preciosos recuerdos deshechos / Mis amuletos / Hay que volver a empezar de cero / Tengo que hacerme con nuevos recuerdos / Olvidarse de algo también podría ser hermoso / Será como ensanchar el mundo / Y hacer sitio al futuro". El videoclip mantiene este mismo conflicto al plantear una estética entre lo vintage y lo futurista.
Para ilustrar la canción, Estudio Brillante convierte a Martin en el avatar de un videojuego, cuyo objetivo es atrapar amuletos. Amuletos que, en realidad, son experiencias vividas o contadas que conforman su personalidad. En el videoclip, el rostro del cantante se fusiona con la animación del personaje ficticio, llamado Muno y descrito como su "pequeño acompañante".
La nostalgia impregna el alter ego de Martin, que en el videoclip aparece jugando con una Nintendo DS azul. En los últimos años, esta consola se ha convertido en un elemento vintage que remite a las infancias de la generación Z. Nostalgia, recuerdos y nuevas vivencias. De eso va lo nuevo del cantante que, después de participar en Operación Triunfo 2023, debutó como actor en la serie Mariliendre.
Letra de 'Nuevos recuerdos', de Martin
Se trata de acumular recuerdos
Los voy a necesitar en el siguiente trayecto
Se trata de guardar fragmentos en mi mano
Como amuletos
Recuerdos medio borrados, recuerdos
De esta misma mañana, recuerdos
Recuerdos que algunas de vosotras me habéis contado
Y los recuerdos
Mis amuletos
El tamaño de las moras que cogimos
Dos toallas secándose juntas
Una herida que no paraba de sangrar
Sujeto fuerte esos recuerdos
Para no perder ninguno
-
(Entro y me cuelgo, sobrevuelo)
Entro por la ventana
Y me cuelgo de una lámpara
Sobrevuelo un abismo
Entre dos edificios
(Caigo y reboto, me deslizo)
Caigo en un pozo
Reboto y supero el otoño
Me deslizo por una sábana
Y alcanzo el fin de semana
-
Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos
Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos, nuevos recuerdos
-
La sangre y las moras han manchado las dos toallas
Y una ola se les ha llevado
Todo mezclado
Mis preciosos recuerdos deshechos
Mis amuletos
Hay que volver a empezar de cero
Tengo que hacerme con nuevos recuerdos (Oh-oh)
Olvidarse de algo también podría ser hermoso
Será como ensanchar el mundo
Y hacer sitio al futuro
-
(Entro y me cuelgo, sobrevuelo)
Entro por la ventana
Alcanzo el fin de semana
(Caigo y reboto, me deslizo)
Entro por la ventana
Alcanzo el fin de semana
-
Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos
Sujeto fuerte mis amuletos, nuevos recuerdos, nuevos recuerdos
-
Hay que volver a empezar de cero
Tengo que hacerme con nuevos recuerdos
-
Fuente: Genius