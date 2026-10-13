Miley Cyrus desvela el setlist de sus próximos conciertos

Miley Cyrus vuelve a los escenarios después de cuatro años.

El 18 de septiembre la cantante presentó su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, y justo un mes después la artista enfrenta dos importante conciertos que suponen su regreso a la música en directo.

Las citas serán el 16 y el 18 de octubre en el icónico Hollywood Bowl, un anfiteatro al aire libre en Los Ángeles con capacidad para más de 17.000 personas que se ha convertido en un símbolo de la música y la cultura en California, y que para la cantante de Flowers tiene un significado muy especial, aunque nunca haya tocado allí.

"El Hollywood Bowl es mi lugar favorito para experimentar la música y ver a mis artistas favoritos. Me he sentado en esos asientos muchas veces, pero nunca he subido al escenario. L.A. (Los Ángeles) es mi corazón y lo estoy trayendo a casa. Nos vemos allí", escribía en sus redes sociales cuando anunció estos conciertos el 1 de septiembre.

Sobre el escenario, estará acompañada de Model/Actriz, la banda de rock que colabora en el tema Different Religion de este nuevo disco. Y ahora Cyrus desvela también el setlist de estos shows tan importantes para ella: