Los MTV VMA 2024 desvelan nuevas nominaciones: de canción del verano a mejor grupo

Los MTV Video Music Awards acaban de anunciar las nominaciones a otras cuatro categorías de sus premios abiertas a la votación del público, las cuales se suman al resto ya anunciadas a principios de agosto.

Una de las nuevas categorías es canción del verano, cuyas candidatas han generado mucha polémica en redes sociales por incluir la canción de Sabrina CarpenterPlease Please Please como propuesta en vez de su otro tema Espresso, el cual ha generado un mayor alcance este verano a nivel internacional.

Los MTV VMA también presenta a los nominados a mejor grupo, entre los que destacan Coldplay, Imagine Dragons o Twenty One Pilot. Otra categoría es mejor vídeo 'trending', el cual busca premiar el videoclip que mayor impacto haya tenido entre el público a la hora de generar contenido propio a partir del vídeo musical.

La mayor novedad llega con la categoría a actuación más icónica en los VMA, con la que MTV quiere galardonar a la actuación en directo más destacada de la historia de sus premios. Aquí, los nominados son Beyoncé, Eminem, Katy Perry, Lady Gaga y Madonna, entre otros.

Tras esta tanda de nuevas categorías, Taylor Swift sigue siendo la artista más nominada con doce candidaturas. Le siguen de cerca su compañero de canción Post Malone con once, luego Eminem con ocho y cuatro cantantes con siete nominaciones: Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter y SZA.

Canción del verano

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone – Beautiful Things

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli xcx ft. Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish

Eminem – Houdini

Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar – Like That

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Hozier – Too Sweet

Kendrick Lamar – Not Like Us

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

SZA – Saturn

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Tommy Richman – Million Dollar Baby

Mejor grupo

NSYNC

Coldplay

Imagine Dragons

NCT Dream

NewJeans

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Twenty One Pilots

Mejor vídeo 'trending'

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Camila Cabello ft. Playboi Carti – I Luv It

Chappell Roan – Hot to Go!

Charli xcx – Apple

Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba – Mamushi

Tinashe – Nasty

