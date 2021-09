Muere María Mendiola, integrante del mítico dúo Baccara, a los 69 años

Este pasado sábado, la cantante María Mendiola ha muerto a los 69 años de edad. Conocida por ser una de las integrantes del mítico dúo Baccara, la artista alcanzó la fama junto a su compañera e inseparable amiga Cristina Sevilla durante los años 70, algo que finalmente les llevó a concursar en el Festival de Eurovisión de 1978.

Su familia ha sido la encargada de anunciar la triste noticia sobre su fallecimiento, a través de un comunicado en el que aseguraba que la intérprete se había despedido de esta vida rodeada de aquellos a los que más quería: "María Mendiola, Baccara, nos ha dejado hoy sobre las 12:00 del mediodía en Madrid. Ha muerto rodeada de sus seres más queridos. La cantante, bailarina y fundadora del dúo Baccara que tanto nos ha hecho bailar con canciones como, etc… será recordada siempre por su amor, entrega y respeto al mundo de la música y la interpretación. Siempre recordaremos su sonrisa".

Por su parte, su amiga y compañera musical, Cristina Sevilla, también se ha despedido de la cantante a través de una publicación en la cuenta de Instagram de ambas: "Qué difícil se me hace publicar esto... Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo... Mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras... Sólo puedo agradecer tanto amor como he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida ....Te Quiero".

Con temas como Yes Sir, I Can Boogie –un tema que llegó al número uno absoluto en las listas de éxitos británicas–, Sorry I'm Lady y Voulez Vous, el dúo musical se convirtió en uno de los grupos más escuchados y bailados de su época, convirtiéndose en un fenómeno de masas y cosechando grandes éxitos a nivel internacional gracias a sus canciones más recordadas.