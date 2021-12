Muere a tiros el rapero Slim 400

El medio estadounidense TMZ asegura que el rapero Slim 400 ha muerto a los 33 años de edad. El músico habría sido asesinado a tiros en la ciudad de Los Ángeles, según reportan fuentes policiales al citado medio.

La reyerta se habría producido el miércoles por la noche en distrito de Inglegood y en estos momentos la policía continúa intentado identificar a los asaltantes, ya que no está claro cuántas personas estuvieron involucradas en el asalto. Según las autoridades, no parece un golpe planeado, sino más bien un caso de "lugar equivocado, hora equivocada".

Slim, cuyo nombre real es Vincent Cohram, es hijo de padres alemanes militares y se mudó a Los Ángeles para labrarse un futuro como artista. Se trataba de uno de los artistas más prometedores de la escena del hip-hop de California.

En 2019 recibió 10 balazos

En el año 2019, la misma revista aseguraba que el rapero había recibido 10 balazos tras una pelea en Compton y, aunque no se dieron más detalles del suceso, el músico sí fue ingresado en el hospital de Los Ángeles en el mes de junio.

"Siento que cuando quieres estar aquí y Dios tiene un plan para ti, no hay quien lo pare", aseguraba entonces. "Caí al suelo pensando que había terminado. Mi familia salió, me mantuvo con vida, me habló, me arrastró a la casa mientras seguían disparando... Mi familia, los amo hasta la muerte por haberme salvado. Me siento bendecido por estar aquí, porque podría haber muerto allí mismo".