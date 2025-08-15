¿Nuevas pistas de Rosalía? Estas son las colaboraciones que podría incluir en su nuevo álbum

Rosalía tiene en vilo a la industria musical. Desde principios de 2025, la catalana está dejando pistas sobre su nuevo álbum de estudio, el cual podría estrenarse este mismo año. Sin embargo, en su entrevista con ELLE, ha confirmado que el proyecto no está terminado y que sigue "recluida" en el estudio.

La portada de Rosalía en la edición de ELLE en Estados Unidos ha generado todavía más expectación ante su próxima música. De hecho, varios artistas de renombre han interactuado con las publicaciones de la revista en Instagram, tales como Chappell Roan, Charli xcx, Sabrina Carpenter, Aitana, SZA, Tate McRae, Ozuna o Judeline.

Pero la portada también ha sido el caldo de cultivo de nuevas teorías sobre el cuarto disco de Rosalía, sobre todo en cuanto a sus posibles colaboraciones...

Guitarricadelafuente

Parece que Rosalía está siguiendo muy de cerca la carrera musical de Guitarricadelafuente, ya que la artista ha utilizado la canción Futuros amantes del último disco del valenciano para ilustrar un vídeo de su sesión de fotos con ELLE.

Pero esta no ha sido el único vínculo entre ambos cantantes. El pasado 16 de marzo, Rosalía utilizó otra canción de Guitarricadelafuente para compartir unas fotografías en sus redes sociales, pero añadiéndole un ligero cambio. En vez de escribir el título original, Full Time Papi, Rosalía optó por cambiarle el género: "Full time mami". Él, halagado, compartió el post en sus stories de Instagram y añadió: "Siempre full time mami".

¿Estas interacciones podrías ser la antesala de una futura colaboración entre Guitarricadelafuente y Rosalía? No es una idea descabellada, teniendo en cuenta que ambos apuesta por la fusión de géneros en sus canciones.

Rusowsky o Raphie Choo

La portada de Rosalía en la edición estadounidense de ELLE no solo ha plantado la semilla de una posible colaboración con Guitarricadelafuente, sino que también ha despertado la opción de una fusión con Rusowsky o Raphie Choo, con quien ya trabajó en Omega (2024).

La catalana ha compartido en su perfil de Instagram varias fotografías de su sesión de fotos para ELLE con una canción: BBY ROMEO, la colaboración de Rusowsky y Raphie Choo publicada en abril de 2025. Teniendo en cuenta que a Rosalía le gusta trabajar con los mismos artistas a largo plazo, Raphie Choo podría formar parte de su cuarto álbum... o no. Habrá que esperar para descubrirlo.

Yailín La Más Viral

Otra opción sería una colaboración entre la catalana y Yailín La Más Viral. En enero de 2025, la puertorriqueña mostró un vídeo sospechoso en redes sociales. En él, la expareja de Anuel AA cantaba e interpretaba por encima una canción que sonaba de fondo, que desveló la voz de Rosalía.

La canción suena a estilo rap, pero en inglés, un idioma alejado de lo que suelen hacer ambas artistas. Según el adelanto, Rosalía cantaría alguna estrofa del estribillo de letra provocativa y sensual.

¿Alguna de estas fusiones se hará realidad?