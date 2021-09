Olivia Rodrigo visibiliza la ansiedad adolescente en el videoclip de ‘Brutal'

Olivia Rodrigo está de vuelta con Brutal, su nuevo videoclip que rinde homenaje a la moda de los años 90-2000. El espíritu retro impregna el apartado visual del vídeo que, por otra parte, sorprende por su contenido, en el que visibiliza la ansiedad adolescente con una letra que destila mucha fuerza y rabia.

Olivia canta contra la ansiedad y la presión a la que son sometidos los adolescentes en todo el mundo. Una de las claves del vídeo se encuentra en su valor estético, donde la cantante rinde homenaje a diferentes estilos y no se amedrenta a probar con todos y cada uno de ellos. De este modo, Brutal se suma al grupo de canciones con vídeo, junto a Driverse Licence, Deja vu y Good for You.

Los diferentes peinados de Olivia

Sin lugar a dudas, más que los diferentes conjuntos que luce Olivia, lo que llama mucho la atención son los peinados que luce. Por supuesto, todos ellos son obra de Clayton Hawkins, su peluquero.

En primer lugar, podemos ver a Olivia como una bailarina de ballet, con trenzas, o con los clásicos moños de la archiconocida princesa Leia. Pero Olivia también aparece con diferentes colores de pelo, entre los que se la puede ver, tanto con una melena platina, como otra azul o, incluso, una muy llamativa, color naranja. De hecho, en esa escena, Olivia parece emular el aspecto de Mila Jovovoch como Leelo, la protagonista de El quinto elemento (1997), el filme dirigido por Luc Besson.