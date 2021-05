La Oreja de Van Gogh nos explica la importancia que tiene recordar la historia de 'Sirenas', su nuevo single

En septiembre de 2020 La Oreja de van Gogh lanzó Un susurro en la tormenta, su último álbum de estudio. Un trabajo que presentaron con el tema Abrázame, una canción intensa y melancólica que tuvo una gran acogida entre lo seguidores de la banda.

Pero sin duda, uno de los temas que más llamaron la atención de este disco fue Sirenas, donde se narra el relato de una madre a su hija sobre un asesinato de ETA.

Esta canción ha sido escogida para ser el nuevo single del disco y lo han presentado con un impresionante videoclip por la agencia creativa TAOM, en el que, al igual que en la letra, juega con las metáforas.

La necesidad de contar lo que ocurrió

En una entrevista con Europa FM con motivo del lanzamiento de Un susurro en la tormenta, La Oreja de van Gogh nos habló de Sirenas y de por qué decidieron crear esta canción: “Surge de una situación real de darnos cuenta de que ya no las escuchábamos. De que ya no estaban estas sirenas. Ya no cruzaban San Sebastián esos coches de policía y esas ambulancias a toda velocidad que nos sobrecogían”, empezó explicando Pablo.

“Y surge de esa necesidad de contar a nuestros hijos todo lo que ocurrió. Sin odio y sin rencor pero creemos que es la forma de generar una futura convivencia y de que esos pasos que se van dando en el País vasco para esa convivencia y para que todo vuelva a estar bien y unidos requiere de no olvidar y de no hacer como si no hubiera pasado todo lo que ha ocurrido. Por eso creemos que contarlo desde un punto de vista constructivo y sin odio y sin rencor va a ayudar”, concluyó.

Un argumento que han vuelto a explicar a través de sus redes sociales para anunciar el videoclip del nuevo single: "Sirenas es la historia de una madre que cuenta a su hija un asesinato de ETA en San Sebastián. Somos padres de la primera generación de niños que van a crecer sin terrorismo en Euskadi, por eso sentimos la responsabilidad de contarles lo que pasó. Sin odio porque les haríamos menos libres y poniendo nuestro recuerdo y dolor al servicio de la convivencia. No puede volver a pasar".