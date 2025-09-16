Pablo Alborán anuncia los shows de su 'Global Tour KM0'

El artista Pablo Alborán calienta motores de cara al lanzamiento de KM0, el séptimo álbum de estudio en la carrera del malagueño, que será publicado el próximo 7 de noviembre.

Un nuevo hito en la carrera del autor en el que ha volcado todas sus reflexiones, como indicó durante su entrevista en Cuerpos especiales, en canciones como Clickbait, donde "aborda la cuestión de las noticias falsas" y permite "la licencia" de entrar en el género urbano.

Dada la magnitud de KM0 para Pablo Alborán, no es de extrañar que haya planeado una gran gira internacional con Global Tour KM0, un itinerario con el que llevará a cabo conciertos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027.

Entradas de la gira de conciertos de Pablo Alborán Global Tour KM0

Tal y como ha indicado Pablo Alborán en su publicación, la venta de entradas para su Global Tour KM0 saldrán a la venta el día 24 de septiembre a las 10:00 horas, aunque se realizará una preventa exclusiva para los clientes de Santander SMusic para sus conciertos en España el 22 de septiembre a las 10:00 horas.

Concierto gratuito de Pablo Alborán en Madrid.

Como una especie de aperitivo para todo lo que se podrá disfrutar en sus shows, Pablo Alborán ha decidido agendar un concierto gratuito en la Puerta del Sol de Madrid el próximo 23 de septiembre, mostrando cómo suenan "4/5 canciones" en directo.

Unos días muy especiales para el artista, que apenas una semana después verá cómo se lleva a cabo el estreno de la segunda temporada de la serie Respira, en la que ha llevado a cabo su primer trabajo como actor.