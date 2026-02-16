El doble de Bad Bunny habla de la famosa caída en la Super Bowl: "Lo hice al menos 10 veces"

Te interesa La Super Bowl de Bad Bunny consigue 128 millones de espectadores: este es su puesto en la historia

La Super Bowl de Bad Bunny está llena de detalles: arbustos humanos, guiño a personalidades latinas, una producción cinematográfica... Un gran despliegue del que se sigue hablando una semana después del espectáculo de medio tiempo.

Y continúan desvelándose mecánicas que fueron esenciales para el show, como el de la llamativa caída en directo del puertorriqueño desde el techo de su famosa casita.

De ello habla el doble de Bad Bunny en el show, Justin Ortiz, quien ha expresado su orgullo por participar en las acrobacias del espectáculo. El nacido en Boston pero de ascendencia puertorriqueña ha participado en otras producciones como Cobra Kai y Blue Beetle.

Ahora ha contado en el podcast Plus Onecómo fue grabar la escena que simula la caída de Benito. Esa escena, que se retransmitió en las pantallas, mientras cómo el artista cae sobre escombros en el interior de la casa repleta de gente, y se reincorpora para continuar con el espectáculo.

"Lo hice, creo que al menos diez veces"

"Yo tuve que sujetarme de un poste de 20 pies de altura, y de ahí caer en un agujero en la casa, y caerme sobre una mesa de desplazamiento (usual en las escenas de riesgo). Y lo hice, creo que al menos diez veces", ha confesado el doble.

Además, estuvo junto a seres queridos en el mismo set: "Alrededor de la mesa estaba mi familia, mi familia real. Mi hermano mayor actuando como el padre, mi hermana mayor, de la mamá, mis sobrinos interpretando a los niños". "No podía estar más orgulloso y feliz", ha confesado.

Asimismo ha celebrado su participación en la Super Bowl de Bad Bunny en redes sociales: "Qué honor, un chico de Boston, viviendo su sueño y viendo jugar a los Patriots, demostrar que las artes marciales te llevan lejos y son esenciales para todo tipo de movimiento. Pero lo más importante, representar a mi gente de Puerto Rico en el escenario más grande de la historia. ¡No podría estar más feliz y orgulloso de ser boricua!".