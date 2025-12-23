La playlist perfecta para personas que odian la Navidad: de Sabrina Carpenter a Prince
La lista, compuesta por David Byrne, tiene un total de 32 temas para hacer que esas personas que odian la Navidad pasen unas mejores fiestas. Ni villancicos clásicos, ni canciones típicas, aunque alguna puede que te suene un poco...
¿Odias la Navidad? ¿Estás cansado de las mismas canciones de siempre en estas fechas? ¡Pues tenemos la playlist perfecta!
Como en cada uno de sus proyectos, David Byrne nos sorprende estas Navidades con una lista de canciones perfecta para aquellos que os parecéis un poquito al Grinch...
El cantante ha seleccionado un total de 32 temas bajo el nombre de David Byrne Radio Presents: Christmas Music for People Who Hate Christmas Music, una colección de "canciones animadas y divertidas que insinúan y hacen referencia a las festividades", pero que se salen de lo clásico.
Las canciones estrella
Entre ellas, podemos encontrar canciones tanto en español como en inglés, aunque predominan más estas últimas. Eso sí, la mezcla de estilos está asegurada, así que no vas a aburrirte.
En lugar de la típica canción de Mariah Carey, Byrne ha optado por Sabrina Carpennter y su Santa Doesn't Know You Like I Do, un tema de amor platónico pero con cierta energía navideña. Y para aumentar aún más la vena sensible, tenemos Another Lonely Christmas de Prince, un tema que habla de la soledad que algunas personas viven en estas fechas.
Aunque no te pienses que esto va de contrastar el espíritu navideño con melancolía, porque de pronto te encontrarás con la versión de Mi burrito sabanero de Gaby Moreno. Siguiendo dentro del español, encontramos también un corrido mexicano navideño llamado Ya llega la Navidad de El GC y su Raza Alterada para ir subiendo de ritmo.
Pero también tienen cabida otros géneros como el hip-hop con el tema Christmas Is de Run-D.M.C y el R&B con I've Been a Good Girl de Macy Gray. Incluso podemos encontrar un peculiar navideño del propio Byrne que usa sonidos típicos de la música árabe: Fat Man's Comin'.
Desde luego, con esta playlist la Navidad es un poquito menos Navidad, así que ponte a escucharla y dale un ritmo renovado a estas fiestas.