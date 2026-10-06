Los precios oficiales del último concierto de Shakira en Madrid el 12 de octubre
La residencia europea Las Mujeres Ya No Lloran World Tour llega a su fin con un concierto adicional de Shakira el lunes 12 de octubre, y con la preventa de entradas ya conocemos los precios oficiales.
Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en su concierto del 12 de octubre en Madrid
Guía para comprar entradas para el último concierto de Shakira en Madrid
La recta final de Shakira con su residencia Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid está a la vuelta de la esquina, y para cerrar por todo lo alto la colombiana dará un show final el 12 de octubre en su Macondo Park de la capital española.
Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la artista dará su Last Dance en un concierto que promete ser una Gran despedida con amigos, de hecho entre los invitados en esa noche tan especial están confirmados Beéle, Maluma y Dani Martín, pero todavía quedan compañeros sorpresa que se subirán al Estadio Shakira por última vez.
Este 6 de octubre comienza la preventa de entradas para el concierto de Shakira el 12 de octubre, por lo que ya se conocen los precios oficiales del último show de la artista en su residencia europea.
Listado de precios
Para continuar con los precios que ha tenido cada show de su residencia en Madrid, Ticketmaster y Live Nation han anunciado los mismos para las entradas del concierto del lunes 12 de octubre:
Entradas generales
- FRONT STAGE 181,50 euros
- PISTA GENERAL 119,00 euros
- PL1 GRADA 158,50 euros
- PL2 GRADA 136,00 euros
- PL2 PMR 136,00 euros
- PL3 GRADA 96,50 euros
- PL4 GRADA 73,50 euros
- Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) 17,00 euros
Entradas VIP
- PLATINUM GRADA desde 119 euros / hasta 476 euros
- VIP 1 - PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE 464,50 euros
- VIP 2 – EARLY ENTRY PACKAGE 328,50 euros
- VIP 3 – PREMIUM SEATED VIP PACKAGE 498,50 euros
- VIP 4 – SEATED VIP PACKAGE 345,50 euros
- VIP 5 - GARDEN EXPERIENCE 555,00 euros
- VIP 6 - TERRACE EXPERIENCE 725,00 euros