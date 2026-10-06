Los precios oficiales del último concierto de Shakira en Madrid el 12 de octubre

La recta final de Shakira con su residencia Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid está a la vuelta de la esquina, y para cerrar por todo lo alto la colombiana dará un show final el 12 de octubre en su Macondo Park de la capital española.

Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la artista dará su Last Dance en un concierto que promete ser una Gran despedida con amigos, de hecho entre los invitados en esa noche tan especial están confirmados Beéle, Maluma y Dani Martín, pero todavía quedan compañeros sorpresa que se subirán al Estadio Shakira por última vez.

Este 6 de octubre comienza la preventa de entradas para el concierto de Shakira el 12 de octubre, por lo que ya se conocen los precios oficiales del último show de la artista en su residencia europea.

Listado de precios

Para continuar con los precios que ha tenido cada show de su residencia en Madrid, Ticketmaster y Live Nation han anunciado los mismos para las entradas del concierto del lunes 12 de octubre:

Entradas generales

FRONT STAGE 181,50 euros

PISTA GENERAL 119,00 euros

PL1 GRADA 158,50 euros

PL2 GRADA 136,00 euros

PL2 PMR 136,00 euros

PL3 GRADA 96,50 euros

PL4 GRADA 73,50 euros

Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) 17,00 euros

Entradas VIP

PLATINUM GRADA desde 119 euros / hasta 476 euros

VIP 1 - PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE 464,50 euros

VIP 2 – EARLY ENTRY PACKAGE 328,50 euros

VIP 3 – PREMIUM SEATED VIP PACKAGE 498,50 euros

VIP 4 – SEATED VIP PACKAGE 345,50 euros

VIP 5 - GARDEN EXPERIENCE 555,00 euros

VIP 6 - TERRACE EXPERIENCE 725,00 euros

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables aunqueno incluido en el precio de las entradas.