Hace un año el mundo de la música se teñía de luto. Álex Casademunt moría en un accidente de tráfico en Barcelona a los 39 años y dejaba huérfana a su hija Bruna, que en aquel momento tenía solo tres años de edad.

El artista había formado parte de la edición más popular de Operación Triunfo. Sus compañeros y él se convirtieron en un fenómeno musical que reventó las audiencias de Televisión Española y el programa se convirtió en un trampolín para la carrera de prácticamente todos ellos.

Iba a ser en julio pero se pospuso a septiembre por covid

Así, fueron muchas las voces que auparon la idea de hacer un concierto homenaje para Álex Casademunt a los pocos meses de su fallecimiento.

Finalmente se fijó el 24 de julio como la fecha en la que amigos y compañeros del artista se subirían al escenario del WiZink Center de Madrid para recordar al cantante en un concierto homenaje bautizado Otra Oportunidad.

Participarían un total de 21 artistas entre los que se encontraban Marta Sánchez, Naim, Javian, Mireia, Chenoa, David Bustamante, Roser, Verónica Romero y también el hermano de Álex, Joan Casademunt. Con él precisamente público un tema póstumo, Otra Oportunidad, un dúo que los hermanos habían grabado antes de su fallecimiento.

Poco después, el homenaje, que iba a ser presentado por Nina, tuvo que ser pospuesto al 24 de septiembre por el aumento de casos de covid y sus consecuentes restricciones.

La cancelación definitiva

Lo que no se esperaban los fans que habían adquirido su entrada era que el show finalmente se pospondría de manera definitiva. A principios de septiembre, la promotora encargada de llevar a cabo el concierto, Sonogrand Music, lo confirmaba en un comunicado.

"Lamentamos informar que, el concierto homenaje a Àlex Casademunt programado para el próximo 24 de septiembre queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas", escribieron en un tuit.

La familia apunta a motivos económicos

Rosa López, la madre del cantante, apuntaba a que la cancelación se debía a motivos económicos por parte de la promotora. "A la discográfica seguramente no le salían los números, porque desde luego que nosotros no teníamos ningún interés económico", dijo, tal y como recoge La Vanguardia.

"Supongo que no han hecho la publicidad suficiente y no se han vendido las entradas que pretendían. Nos han propuesto cancelarlo y volver a poner otra fecha, pero nosotros no hemos querido. Para nosotros ya era duro, así que no queremos que lo sea aún más", añadía.

La promotora desmiente a la familia

Desde La Vanguardia, el periodista Albert Domènech se puso en contacto con Dani Skavia, ex mánager de Álex Casademunt y director artístico de Sonogrand, para conocer su versión de lo ocurrido.

"Habíamos acordado con la familia con decir los motivos reales de la cancelación y nosotros como promotores vamos a cumplir con nuestra parte a pesar de que la familia esté diciendo cosas que se habían acordado no decir. Los motivos de la cancelación son los que hemos dicho en el comunicado y nos mantenemos en eso porque dimos nuestra palabra de no decir los motivos reales de la cancelación".

Sobre los costes, el empresario ha revelado que el evento tenía un coste de 150.000 euros. Para sufragar los gastos se pusieron a la venta las entradas, que tenían un coste económico para el asistente. No era un homenaje gratuito porque querían "algo grande" para Álex.

"Había que poner una entrada porque queríamos algo a lo grande, de primera división como Álex se merecía; para hacer una fiesta de amigos en una discoteca de Mataró o de Madrid los costes son cero", mantiene. Sobre las palabras de la familia asegura que "no son verdad".

"Aún cancelando hemos perdido una barbaridad de dinero, de cuatro ceros para arriba. Hemos perdido un pico y no es de gorrión, es de cigüeña, aún cancelando", explicó antes de lamentar que se les señale como culpables de la no celebración del concierto.

Los artistas sí estaban implicados

Aunque en las redes sociales se cuestionó la implicación de los artista convocados al concierto homenaje, Skavia niega que hubiese problemas con ellos a pesar de que fuese difícil cuadrar agendas.

"Ha sido muy complicado llegar a acuerdos para que puedan estar, a nivel de agenda y de otras cosas, porque todos ellos tienen oficinas y managers. Si te puedo decir que los artistas se han portado bien en general, muchos de ellos han respaldado el evento y han estado ahí: Naím, ha hecho un esfuerzo enorme, a Geno, a Vero, a Javián, a Manu Tenorio... Ellos son los que más han respaldado e intentarlo sacarlo adelante", dijo.