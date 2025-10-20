Qué dice la letra de 'Mi nombre', la canción de Leire Martínez

Leire Martínez en el videoclip de 'Mi nombre' | YouTube @LeireMartinezVEVO

Leire Martínez inició su nueva etapa tras su salida de La Oreja de Van Gogh con Mi nombre, un primer single en el que la artista se desahogó a lo grande.

La que fue vocalista de la banda durante 17 años quiso empezar su etapa en solitario de forma directa y valiente, con un tema cargado de significado.

La cantante no oculta sus sentimientos en esta canción con doble sentido porque, aunque a priori parece una canción de desamor, tras cada línea hay un mensaje a sus excompañeros, quienes gestionaron su marcha de una forma que ella nunca aprobó y con quienes hoy no tienen ninguna relación.

Es una canción del club de las navajas, como ella misma reconoció en una entrevista con David Broncano, a la que acudió vestida con una corbata de La Noche Estrellada, uno de los cuadros más significativos de Vicent Van Gogh, artista que da nombre al grupo.

"Rompiste todo cuando casi estaba perfecto", canta Leire Martínez, que salió de La Oreja de Van Gogh en un momento especialmente dulce para la banda, que en el verano de 2024 protagonizó una importante gira de festivales. "Siempre pensaste que yo guardaría el secreto | Pero solo dame tiempo | Para demostrar que yo | Nunca fui tuya", continúa la cantante, que, superadas las primeras heridas tras el famoso y polémico comunicado de octubre, no ha parado de dar entrevistas contando su versión de los hechos.

Y una parte de esa versión está en la letra de Mi nombre, en la que además incluye un dardo en forma de referencia a una letra de La Oreja de Van Gogh. Leire cita El último vals —su primera canción como vocalista de la banda (2008)— en la frase "aunque duela no voy a olvidar | esos años y siempre serás | bienvenido a este lugar" y añade a continuación un sentimiento de no pertenencia a la banda: "En el que nunca fui tuya". Porque, como ella misma ha dicho en entrevistas, siempre tuvo la sensación de que el grupo siempre ha ido por un lado y ella, por otro.

La escritora Espido Freire hizo su propio análisis en su sección de Cuerpos especiales del primer single de Leire. Llegó a conclusiones jugosas y literarias, como que el tema guarda un cierto paralelismo con la novela Ivanhoe.

"Leire suena dolida pero no desbordada. Habla con el aplomo de quien domina el idioma, el discurso y el micrófono", apunta la escritora.

La letra completa de 'Mi nombre'

Llegan las dudas

gritando que sí fue mi culpa

Están gritando palabras usando tu voz

Imaginando que van a escuchar mis disculpas

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto

Y eres el miedo vestido tras cada canción

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto

Pero solo dame tiempo

Para demostrar que yo

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre

No quiero oír nada más

ya conozco tus miedos

Aunque los disfraces

Detrás de ti puedo verlos

usando mi voz

Aunque tú los calles

Vete corriendo a encontrar

quien se crea tus cuentos

Que yo seguiré leyendo

hasta demostrar que no

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

Sabes que yo

aunque duela no voy a olvidar

esos años y siempre serás

bienvenido a este lugar

En el que nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre