Qué dice la letra de 'Mi nombre', la canción de Leire Martínez
Leire Martínez inició su carrera en solitario a lo grande tras 17 años como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Y lo hizo con Mi nombre, una canción con claras referencias al grupo al que perteneció casi dos décadas.
Leire Martínez inició su nueva etapa tras su salida de La Oreja de Van Gogh con Mi nombre, un primer single en el que la artista se desahogó a lo grande.
La que fue vocalista de la banda durante 17 años quiso empezar su etapa en solitario de forma directa y valiente, con un tema cargado de significado.
La cantante no oculta sus sentimientos en esta canción con doble sentido porque, aunque a priori parece una canción de desamor, tras cada línea hay un mensaje a sus excompañeros, quienes gestionaron su marcha de una forma que ella nunca aprobó y con quienes hoy no tienen ninguna relación.
Es una canción del club de las navajas, como ella misma reconoció en una entrevista con David Broncano, a la que acudió vestida con una corbata de La Noche Estrellada, uno de los cuadros más significativos de Vicent Van Gogh, artista que da nombre al grupo.
"Rompiste todo cuando casi estaba perfecto", canta Leire Martínez, que salió de La Oreja de Van Gogh en un momento especialmente dulce para la banda, que en el verano de 2024 protagonizó una importante gira de festivales. "Siempre pensaste que yo guardaría el secreto | Pero solo dame tiempo | Para demostrar que yo | Nunca fui tuya", continúa la cantante, que, superadas las primeras heridas tras el famoso y polémico comunicado de octubre, no ha parado de dar entrevistas contando su versión de los hechos.
Y una parte de esa versión está en la letra de Mi nombre, en la que además incluye un dardo en forma de referencia a una letra de La Oreja de Van Gogh. Leire cita El último vals —su primera canción como vocalista de la banda (2008)— en la frase "aunque duela no voy a olvidar | esos años y siempre serás | bienvenido a este lugar" y añade a continuación un sentimiento de no pertenencia a la banda: "En el que nunca fui tuya". Porque, como ella misma ha dicho en entrevistas, siempre tuvo la sensación de que el grupo siempre ha ido por un lado y ella, por otro.
La escritora Espido Freire hizo su propio análisis en su sección de Cuerpos especiales del primer single de Leire. Llegó a conclusiones jugosas y literarias, como que el tema guarda un cierto paralelismo con la novela Ivanhoe.
"Leire suena dolida pero no desbordada. Habla con el aplomo de quien domina el idioma, el discurso y el micrófono", apunta la escritora.
La letra completa de 'Mi nombre'
Llegan las dudas
gritando que sí fue mi culpa
Están gritando palabras usando tu voz
Imaginando que van a escuchar mis disculpas
Rompiste todo cuando casi estaba perfecto
Y eres el miedo vestido tras cada canción
Siempre pensaste que yo guardaría el secreto
Pero solo dame tiempo
Para demostrar que yo
Nunca fui tuya
Búscate a alguien que me sustituya
Ya lo hiciste una vez
pero tú ya no podrás esconder más
dos caras y un nombre
Rompe
¿Dónde firmo para que te cobren
las mentiras que tan bien escondes?
Pero que te volverán
gritando mi nombre
No quiero oír nada más
ya conozco tus miedos
Aunque los disfraces
Detrás de ti puedo verlos
usando mi voz
Aunque tú los calles
Vete corriendo a encontrar
quien se crea tus cuentos
Que yo seguiré leyendo
hasta demostrar que no
Nunca fui tuya
Búscate a alguien que me sustituya
Ya lo hiciste una vez
pero tú ya no podrás esconder más
dos caras y un nombre
Rompe
¿Dónde firmo para que te cobren
las mentiras que tan bien escondes?
Pero que te volverán
Sabes que yo
aunque duela no voy a olvidar
esos años y siempre serás
bienvenido a este lugar
En el que nunca fui tuya
Búscate a alguien que me sustituya
Ya lo hiciste una vez
pero tú ya no podrás esconder más
dos caras y un nombre
Rompe
¿Dónde firmo para que te cobren
las mentiras que tan bien escondes?
Pero que te volverán
gritando mi nombre