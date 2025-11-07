A qué hora es el anuncio de los nominados a los Premios Grammy 2026 y dónde seguirlo

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ya tiene la mirada puesta en 2026 con la celebración de la gala de entrega de los Premios Grammy. Una cita que tendrá lugar el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Angeles y para la que este viernes 7 de noviembre se inicia la cuenta atrás con la lectura de nominados de la edición.

Cuándo y dónde ver el anuncio de los artistas nominados a los Premios Grammy 2026

Será a las 17:00 horas, hora española (las 8 a. m. PT / 11 a. m. ET), cuando sepamos qué artistas están nominados en la 68ª edición de los premios. La lectura se podrá seguir en directo a través de live.GRAMMY.com y el canal de YouTube de la Academia de la Grabación. Un anuncio que se prevé que tenga una extensión de una media hora.

De Sam Smith a Sabrina Carpenter: los artistas encargados de presentar las nominaciones

Harvey Mason Gr, director ejecutivo de la Academia de la Grabación, se encargará de anunciar a los nominados junto a un enorme elenco de ganadores, nominados e invitados a estos premios. Entre ellos, Chappell Roan, Karol G, Nicole Scherzinger,Sabrina Carpenter, Doechii y Sam Smith.

Además Angélique Kidjo, Brandi Carlile, Cece Winands, David Foster, Dra. Chelsey Green, Gayle King, Jon Bapiste, Little Big Town, Masaki Koike y Mumford & Sonds también se forman parte de la lista de voces responsables para este cometido.

Los artistas más rumoreados para los premios Grammy 2026

Aunque queda todavía por conocer a los artistas nominados, ya resuenan algunos nombres. Según comparte Billboard, en las quinielas para ganar el Álbum del Año se encuentran Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Justin Bieber con SWAG, Sabrina Carpenter con Man’s Best Friend o Lady Gaga con su MAYHEM.

Por su parte, artistas como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter o Doechii suenan como posibles aspirantes a la categoría Grabación del año. También hay quien apunta que Mandchild de Sabrina Carpenter u Ordinary de Alex Warren podrían hacerse con el premio de la Canción del Año. No obstante, habrá que esperar a conocer la lista de definitiva de los nominados

Novedades en los premios Grammy 2026

Este año los galardones cuentan con varias novedades con las incorporaciones de dos nuevas categorías: Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum. Además, la categoría a la Mejor Portada de Álbum Country ha sido renombrada como Mejor Álbum Country contemporáneo.