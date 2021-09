"Lo que viene merecía este corte": Dani Martín recupera un antiguo look y las redes solo hablan de El Canto del Loco

Dani Martín es un habitual de los cortes de pelo extravagantes desde que inició su andadura en el mundo de la música. Crestas, rapados, colores estridentes... Todo es poco para la cabeza del artista madrileño, que nos tiene acostumbrados a cambios de look constantes.

El intérprete de Cero continúa inmerso en nuevos proyectos –después de publicar su disco Lo Que Me Dé la Gana en 2020– de los que ha querido dejar constancia en redes sociales, junto a la foto de un nuevo (y antiguo) look. Sin embargo, no ha sido solo su pelo lo que ha llamado la atención de los usuarios, sino también el mensaje en la publicación: ¿una indirecta al pasado?

"Es que lo que viene merecía este corte de pelo… Coming soon!!! Me lo he cortado yo, como cuando tenía 18 años! Estad atentos, que todo vuelve a empezar, que todo viene de cero!", aseguraba el cantante en sus redes sociales hace unas horas, compartiendo una imagen de su nuevo peinado: un rapado parcial de los laterales, dejando el pelo más largo en la zona superior.

¿Qué hay detrás de este nuevo corte de pelo? Los fans lo tienen muy claro...

Este mensaje ha hecho saltar las alarmas de muchos seguidores del cantante, que han comenzado a especular sobre lo que se oculta detrás del mensaje. Y es que este corte de pelo, que recuerda seriamente a la etapa más joven del artista madrileño, ha hecho que muchos de los comentarios de la publicación hagan referencia a El Canto del Loco, grupo del que Dani Martín fue vocalista hasta 2009, año en el que anunciaron su separación.

Muchos creen, tal y como han explicado en la fotografía, que detrás de este enigmático anuncio musical podría esconderse un regreso del grupo, 12 años después de su adiós musical.

El homenaje de Dani Martín a El Canto del Loco 20 años después

Indirectas aparte, lo cierto es que este mensaje sí podría estar relacionado con El Canto del Loco, aunque no con el regreso del grupo en sí. Esto es lo que sabemos del homenaje que prepara Dani Martín.

Coincidiendo con el 20 aniversario del lanzamiento del primer disco del grupo que le catapultó a la fama, Dani está a punto de sacar a la venta un disco muy especial en el que se incluirán 10 canciones regrabadas del popular grupo. "Me reencontrado con canciones de El Canto que hace mucho que no tocaba y me generaron mariposas", aseguraba el madrileño durante una entrevista en yu Music, antes de explicar que este reencuentro con su primera etapa profesional llegó durante el confinamiento.

El Canto del Loco // Sony BMG

10 canciones de El Canto del Loco renovadas

"Hice unos directos en Instagram y cuando acabó el confinamiento llamé a los músicos para que vinieran al estudio de mi casa. Elegí 10 canciones de El Canto y las grabé todas", explicaba sobre el proceso antes de afirmar que estará a la venta muy pronto. "Va a salir a la venta sin duetos ni nada e incluye una canción inédita en la que resumo mis vivencias en El Canto. Es un homenaje a un momento de mi vida que fue muy bonito y que me ha traído hasta el día de hoy".

En esta vuelta al pasado, Dani Martín ha querido dotar a esas 10 canciones —entre las que se incluye Volverá o Son sueños, entre otras—de un aire renovado, por ello "suenan como me gustaría que sonara hoy El Canto del Loco" y es que poco, o más bien nada, queda ya de ese Dani canalla que conocimos hace 20 años. De hecho, el cantante asegura que no le gusta ver las imágenes del inicio de su carrera profesional: "No me gusta verlas porque no me siento identificado ahora con ese momento".