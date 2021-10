Querrás conocer la historia detrás de estas cinco canciones de Alejandro Sanz

DE 'AMIGA MÍA' A 'NO ME COMPARES'

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más internacionales. Suena muy tópico pero es así. Sus canciones suenan más allá de nuestras fronteras y sus letras se tararean en todo el mundo. Esas letras esconden historias personales, que hoy hemos decidido sacar a luz.

Es casi imposible destapar el significa de la playlist completa del artista, pero hay temas que merece la pena desgranar y contar su significado. En Europa FM hemos elegido cinco sus grandes hits para contar qué hay detrás de cada unos.

Esta es la historia que esconden algunos de los grandes éxitos de Alejandro Sanz.

Pisando fuerte

Pisando fuerte es nada más y nada menos que la canción que le abrió a Alejandro Sanz las puertas de la fama. De hecho, gracias a este tema, el artista fue reconocido a nivel mundial. ¿Pero cuál es la verdadera historia de aquel hit con el que el cantante español logró el éxito?

Lo primero que hay que decir de Pisando fuerte es que es un himno para todas aquellas personas que se sienten atraídas por alguien mayor que ellos.

“Es una forma de reivindicar que el amor no tiene edad”, dijo el artista sobre esta canción que narra la relación entre un chico y una chica un poco mayor que él. "Viene a decir 'no me importa nada que esté mal visto, que estés casada o lo que sea. Tú eres la persona que me hace feliz en este momento de mi vida y ya está”.

Corazón partío

Corazón Partío es el tema que marcó un antes y un después en la carrera de Alejandro Sanz, y del que muchos fans aún se preguntan cuál es la historia detrás de la canción.

La letra surgió en un hotel en Monterrey, México, donde se hospedaba Alejandro Sanz. El artista atravesaba un bache fruto de la frustración que seguía a veces a sus sesiones en el estudio de grabación. Las cosas no estaban saliendo como él tenía en mente y eso le afectaba mucho a nivel anímico.

"Estaba en el hotel y tenía miedo. Esos hoteles tan altos me dan pánico. Pienso en los terremotos y tengo la sensación de que me va a pasar algo. Cuando me entran esos rollos, no hay nada mejor que concentrarme y escribir", se sinceró el madrileño en una entrevista en El Mundo.

La escribió pensando en que fuese un tema para otro intérprete. "La primera vez que la compuse dije, 'una canción muy bonita para Camela' (...) Sabía que era una rumbita que no pegaban en mi disco", contó a Pepa Buena en Viajando con Chester. Suerte que no la cedió porque la canción consiguió mantenerse durante 70 semanas en las listas de España, Argentina y México.

Amiga Mía

Amiga mía es otra de las canciones clave de álbum Más (1997). Es uno de sus temas más personales, que esconde una historia de amor imposible protagonizada por Alejandro Sanz.

Fue una canción compuesta para una de sus amigas más cercanas, de la que estaba enamorado. Sin embargo, no era correspondido. La mujer estaba locamente enamorada de otro amigo suyo. De esta manera, el artista se vio entre la espada y la pared, enamorado de una amiga que, a la vez, amaba a otro de sus mejores amigos.

Sanz nunca ha escondido la verdad tras la letra de esta canción, de hecho, el artista llegó a admitir que en ocasiones escuchaba las declaraciones de amor de su amiga. También explica que, a menudo, trataba de darle los mejores consejos, “pero finalmente un corazón enamorado siempre es muy necio”.

Fue el productor Miguel Ángel Arenas quien acabó de contar la historia revelando los nombres que protagonizaban esta dura historia de amor: Irene Chamorro y Antonio Flores.

Sanz le había cantado a la mujer las primeras estrofas de la canción, a lo que ella reaccionó diciendo: “Qué inteligente, qué sabio que has hecho una canción de una historia mía”. Por esta razón, la segunda parte de la canción es una réplica de lo que Irene le contestó, donde destaca que no quiso exponer sus sentimientos. La finalidad de Sanz era ponerle letra a ese amor imposible.

No me compares

No me compares fue lanzada en 2012 y se incluyó dentro del álbum La música no se toca. El tema es una declaración de Alejandro Sanz a una ex.

El cantante expresa en este tema el disgusto que siente al ver cómo ella está con una nueva persona, a quien ama y con el cual le compara. Sin embargo, el protagonista de la canción todavía no ha podido olvidar a aquella mujer.

Es una letra dirigida a todos aquellos a los que un día, un viejo amor les comparó con una nueva persona: “Quien es mejor que quien y por qué es mejor”.

Mi persona favorita

Mi persona favorita, lanzado en marzo de 2019 por Alejandro Sanz y Camila Cabello, se ha convertido en un hit a nivel mundial. Es un tema que cualquier persona tendría a quien dedicársela, ya que habla de lo especial que es esa persona y cómo te hace sentir.

La canción tiene un significado “muy especial” para ambos artistas, y, mientras que Camila Cabello le dedicó el sencillo a su hermana pequeña, Sofía, Sanz encontró la inspiración perfecta en su hija pequeña, Alma.

Lo cierto es que Sanz sentía que le debía una canción a la menor de sus hijos. Capitán tapón la escribió para su hijo Dylan cuando era un bebé. Y solo se me ocurre amarte se la escribió a Manuela. Y a Alexander le dedicó Solo quiero abrazarte. A Alma le debía un tema y se lo hizo.

“Esta canción se la dediqué a Alma en concreto, porque era la única de mis hijos a la que no le había dedicado una canción”, confesó a Camila en el vídeo de detrás las cámaras durante el rodaje del videoclip.