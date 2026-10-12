¿Quién actúa en La Sala de Macondo Park? Los artistas del último día de Shakira en Madrid
Shakira se enfrenta a la despedida de su residencia europea en Madrid. Este lunes 12 de octubre echa el cierre con un gran concierto rodeada de amigos y un día muy completo en Macondo Park, con un homenaje al flamenco desde La Sala. ¡Toma nota!
Último concierto de Shakira en Madrid hoy lunes: horario, cómo llegar a Macondo Park, accesos, invitados y setlist
Horarios y actividades de Macondo Park hoy lunes: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?
Shakira se despide de su residencia europea en Madrid este lunes 12 de octubre, justo el Día de la Hispanidad. la cantante colombiana echa el cierre por todo lo alto con un gran concierto en Macondo Park que servirá también para rendir homenaje a Lorca y al flamenco.
De hecho, como ha ocurrido con cada día de los 12 conciertos restantes de Las Mujeres Ya No Lloran desde la capital española, la colombiana vuelve a hacer de la música la protagonista por todo el recinto, en especial desde el pabellón de La Sala.
Te contamos quiénes actúan y los horarios de los conciertos de hoy en La Sala:
- Inicio show Flamenco- 17:00 horas
- Fin show flamenco - 17:30 horas
- Inicio Israel Fernández - 17:40 horas
- Fin Israel Fernández - 18:10 horas
- Inicio show Omega - 18:15 horas
- Fin show Omega - 19:30 horas