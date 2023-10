Los problemas en los show europeos que han llevado a Rauw Alejandro a cancelar el 'Saturno Wolrd Tour' en Latinoamérica

Rauw Alejandro ha cancelado su gira por Latinoamérica debido a problemas con la producción de sus conciertos..

Según apunta en un comunicado de sus representantes distribuido por EFE, esta decisión se ha tomado debido a "desafíos de producción imprevistos que impedirían ofrecer el espectáculo de la calidad que tanto el artista como sus seguidores merecen".

"Amo a mis fans (...) y es por eso que tanto ellos como mi equipo merecen lo mejor. Tras un análisis exhaustivo junto a mi equipo, determinaron que las condiciones actuales no cumplen con nuestras expectativas para ofrecer el espectáculo del calibre que se merecen mis seguidores", ha asegurado el artista.

El Saturno World Tour dio el pistoletazo de salida el 18 de febrero de 2023 en Santo Domingo, y se recorrio muchas ciudades latinas con su espectáculo galáctico, que este verano pasó por nuestro país a trompicones: muchos conciertos como los de Sevilla, Madrid y Barcelona se llevaron a cabo con normlidad, pero otros como el de Valencia o Murcia tuvieron una organización desastrosa.

Decenas de conciertos cancelados y miles de inconvenientes

El artista las ha pasado canutas en su gira europea.

No solo por los problemas de organización, logística, con proveedores, compañías o promotores; el tiempo tampoco fue su mayor aliado, que lo persiguó en casi todas sus fechas por Europa, en especial en España.

Mallorca

Debido a las las inclemencias meteorológicas, Rauw Alejandro se vio obligado a cancelar su primer concierto en España, en la isla balear de Mallorca, algo que claramente no estaba bajo su control.

El artista ni siquiera pudo volar a la isla por las grandes tormentas.

Valencia

El intérprete de Baby Hello comenzó su gira por España en Valencia, y hubo problemas en la organización del evento que causaron el descontento de los fans en primera instancia: accedieron al recinto con varias horas de retraso.

Los asistentes al concierto se quejaron a través de las redes sociales de la pésima organización para entrar al concierto, para el que se formaron interminables colas y aglomeraciones en las puertas del estadio.

Tenerife

Se cancela el concierto en la isla canaria de Tenerife por "imposibilidades técnicas ajenas a la organiación y al artista". El puertorriqueño se pronunció diciendo que él no tenia nada que ver con la cancelación del concierto, que la decisión corría por parte de la compañía y promotores locales que no querían "cumplir con los requisitos para ofrecer un show a la altura".

Murcia

La lluvia y las aglomeraciones vuelven a perseguir a Rauw Alejandro en Murcia. El concierto también comentó con retraso y la mala gestión del evento provocó grandes colas y que muchos fans no pudiesen acceder al estadio.

Milán

Rauw no dejó que la lluvia le frenase en su concierto en Milán. El artista tuvo que posponer el concierto y, pese a que el tiempo no era favorable, no dejó con las ganas a sus fans italianos de vivir la experiencia del Saturno World Tour.

Düsseldorf - CANCELADO

El recinto en el que iba a tener lugar el concierto de Raúl en la ciudad alemana comunicó a través de sus redes sociales la cancelación del concierto dos semanas antes de que este tuviese lugar: fue una acción premeditada.

"El equipo de R.A en cooperación con la organización informa que por razones ajenas a la influencia del artista, [...] se decidió cancelar la actuación por razones logísticas no relacionadas con la producción", expresaron.

Zúrich - CANCELADO

Algo parecido pasó en la ciudad suiza de Zúrich. "El equipo de producción no podrá pasar la aduana a tiempo debido a problemas con los documentos", expresaron en su Instagram.

Pero Rauw salió a desmentir a la promotora desde sus stories: "Mi gente de Zúrich, cuidado con estos promotores. Yo siempre ando ready para cantar. Pídanle el dinero de vuelta y también pueden exigir más. No se dejen de nadie", recomendaba el cantante de Ron Cola.

Londres - CANCELADO

Media hora antes de su show en Londres, el último de la gira por Europa, Rauw Alejandro tuvo que cancelar el concierto, sin explicación alguna.

El artista se disculpó con sus fans y salió a cantar al parque junto a ellos.

Posteriormente y tras tantísimos inconvenientes, el intérprete de Todo de ti se pronució en Instagram sobre lo que había supuesto para él lo que había sucedido en su gira por Europa, cuya gestión estaba en manos de Duars Live.

"Estoy haciendo todo lo posible en mis manos junto a mi equipo legal"

"A todos mis fans de Europa quiero decirles que los amo con todo mi corazón y lamento mucho lo que ha pasado en algunas ciudades. Todo aquel que me ha visto en presentación sabe que me dejo mi corazón y todo el cuerpo en la tarima. 2023 no ha sido mi mejor año, problemas familiares, personales, de salud y también problemas internos en mi equipo. Sigo luchando y sigo con la misma ilusión de hacer todo esto que soñé un día de pequeño. Estoy haciendo todo lo posible en mis manos junto a mi equipo legal, para que los culpables en la fallas de estos shows se hagan responsables. La organización no ha sido la correcta por terciarios. No es común ver un "reggaetonero" llenar todas las arenas en Europa, parece que nos han subestimado. Espero que esto ayude a abrir puertas para futuros artistas latinos que crucen los mares. Atentamente, Raúl", expresó el artista muy dolido.

Los países incluidos en esta próxima etapa del Saturno Word Tour que no se van a llevar a cabo eran Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Perú, Colombia, Brasil y Argentina.

Muchos fans han empezado a pensar que se trata de un boicot por parte del equipo del cantante, pues son demasiados fallos y demasiadas causalidades.