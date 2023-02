Rauw Alejandro revela el momento en el que se enamoró de Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía son una de las parejas del momento. No solo están despuntando en sus respectivas carreras en la música, sino que han demostrado que cuando hay amor, el resto importa poco. Aunque están los dos muy ocupados, siempre sacan ratos para estar juntos y celebrar lo mucho que se quieren.

El puertorriqueño nunca ha tenido problemas a la hora de hacer públicos sus sentimientos por la intérprete de Saoko y en una entrevista con El Español, se ha abierto por completo y ha hablado de su romance.

De hecho, se ha pronunciado sobre uno de los datos más importantes, es decir, cuando se enamoró de ella: "Yo lo supe con ella porque… mira, cuando tú ves a esa persona se te revuelca el estómago, el corazón se te acelera un poco, ¿entiendes? Te pones un poco torpe".

Entre ellos no solo hay mucho amor, sino que también se complementan artísticamente: "Nos complementamos. De Rosalía no aprendo sólo como artista: aprendo de ella como mujer, como pareja. Es increíble, nos va súper cabrón y de eso se trata, de buscar esa persona que te sume, que te quiera ver bien, que te quiera ver crecer y que tu potencial te ayude a desarrollarlo".

"Nos ayudamos mutuamente. Yo empecé clases de canto y de piano por ella y yo a ella la ayudo con los bailes, y le gusta mucho bailar", ha contado como ejemplo.

Los planes de futuro de Rauw Alejandro y Rosalía

Aún así, también ha explicado que tienen formas de trabajar muy distintas: "Ella es una máquina de trabajo. No para, es muy robot, muy disciplinada. Yo soy como más '…okey, keep calm', soy un poquito más calmado. Nos intercambiamos un poco las cosas. Yo le digo 'te tienes que relajar un poquito más' y ella me dice a la misma vez 'pues tú no tienes que relajarte tanto y aplicarte más'.

Ya son muchas las ocasiones en las que ambos se han pronunciado sobre una futura boda o incluso tener hijos. En esta ocasión, ha confesado cómo se ve: "Poder dejar mi legado a mi familia, qué sé yo, a mis hijos y a mis futuros nietos, y contarles mis historias y verlos crecer y ayudarles a ser alguien en la vida. Sí lo veo en mis planes. No sé cuándo pero sí lo veo".