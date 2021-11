El 'recadito' de Maneskin en los MTV EMAs a los que los criticaban en sus inicios

Desde que ganó el festival de Eurovisión, Maneskin se ha convertido en la banda revelación del último año. No solo han triunfado con Zitti e buoni, lo hacen con cada temazo que lanzan como es el caso de su último single Mammamia.

Precisamente este tema es el que tocaron en directo en la pasada gala de los premios MTV EMAs, donde además se alzaron con el premio a mejor artista rock.

Cuando la banda subió al escenario para recoger su premio, Damiano David fue el encargado de dar el discurso de parte de todo el grupo. "Antes de nada, queremos dar las gracias a todos nuestros fans y a la mucha gente que nos ha apoyado", empezó diciendo.

"Pero, también queremos decir a la gente que nos decía que no lo íbamos a conseguir, que no hacíamos música... Bueno, supongo que estaban equivocados", concluyó arrancando el aplauso del público y dejando así un "mensajito" a todas aquellas personas que no confiaron en su talento en sus inicios.