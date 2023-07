Regresa la princesa del pop: Britney Spears y Will.i.am vuelven a colaborar en la canción 'Mind Your Bussines'

Corría el año 2013 cuando una renovada Britney Spears unía su voz a la del productor y músico Will.i.am. El resultado de su colaboración fue Scream and Shout, una canción que terminó haciéndose terriblemente famosa y que sonaba en las mejores discotecas del mundo.

Han pasado 10 años de aquel éxito y la vida de la princesa del pop mucho ha cambiado. Inició una batalla judicial contra su padre, se liberó de la custodia que pesaba sobre ella y poco a poco -aunque con altibajos- comienza a recuperar su libertad y su carrera. La primera canción que estrenó fue en agosto del año pasado. Elton John -que acaba de retirarse de los escenarios- regrabó con ella Hold Me Closer.

Ahora llega el segundo paso de Britney en su retorno como princesa del pop. La cantante canta junto a Will.i.am en el recién anunciado tema Mind Your Bussiness, (métete en tus asuntos), que se estrenará de manera inminente este mismo martes 18 de julio.

En el storie que desvela la noticia se lee y escucha It’s Britney, bitch!, ese eslogan tan característico de la cantante de Baby, One More Time, y que precisamente grita en Scream and Shout.

Hace solo unos días, la cantante anunciaba que este mes de octubre se publicará un libro con sus memorias, bautizado The Women in Me, en el que previsiblemente de su testimonio sobre estos 13 años tutelada.