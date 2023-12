Rigoberta Bandini y Julieta Venegas dan pistas de su canción juntas y anuncian fecha de estreno

La Navidad es la época perfecta para bailar y cantar, y ellas lo saben. Rigoberta Bandini (aka Paula Ribó) y Julieta Venegas vuelven al panorama de novedades musicales con una canción en colaboración que, con toda seguridad, eclipsará estas fiestas y nos dará más razones para disfrutar a todo volumen del comienzo de 2024.

La catalana cantante y actriz de doblaje ha compartido este lunes en sus redes sociales las pistas definitivas sobre su próximo trabajo: una canción de la mano de una de las cantantes mexicanoestadounidenses más populares de la música contemporánea, Julieta Venegas, con quien Rigoberta puede dar el salto definitivo hacia plano internacional de la industria.

Con una imagen que imita el panel del popular programa de televisión La ruleta de la suerte, de Antena 3, la intérprete de In Spain We Call It Soledad arrojaba luz sobre el nombre de su futura canción, rellenando algunos de los huecos del título, como si del clásico juego del ahorcado se tratara.

Así, sabemos que tendrá esta forma: _ _ É _ ÁS _A S_ SE _A _ _ ES _ _ _ _ E_ _ S A E_ _ E_A_, y que será un título extenso.

Las especulaciones sobre el posible nombre de la nueva colaboración han llenado las redes sociales, que más de uno ha adivinado como un posible: Qué más da si se va, pues volvemos a esperar.

Un juego bautizado por la artista como "La Ruleta de la Bandini" que anima a sus seguidores para hacer pre-save de la canción y votar 3 letras, con el fin de resolver el panel de su ruleta. "Muy pronto descubrirás la letra del nuevo single junto a Julieta Venegas", reza la web.

Cuándo sale la nueva canción de Rigoberta Bandini y Julieta Venegas

Hace una semana que la voz de la banda sonora de la película 'Te estoy amando locamente', con la que está nominada a los Premios Goya a Mejor canción original por su tema Yo Solo Quiero Amor, subió a su perfil de Instagram la imagen de dos corderos, acompañada de un brevísimo pie de foto que anunciaba una fecha: 22 de diciembre (22/12).

La publicación, que era compartida con la cantante de himnos como Me voy o Limón y sal, se llenó rápidamente de cientos de comentarios que celebraban la nueva dupla musical.

👉 El hijo de Rigoberta Bandini, protagonista de la banda sonora de 'Rojo, Blanco y Sangre azul'

👉 ‘The Killers’, de Aitana, y otras canciones con el nombre de grupos o artistas en sus títulos