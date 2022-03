Los secretos de 'Dos oruguitas', la canción nominada al Oscar que canta Sebastián Yatra

Aunque Dos oruguitas no ha tenido el éxito popular de No se habla de Bruno, el tema que tarareamos todos los que hemos visto la película Encanto, la canción compuesta por Lin-Manuel Miranda y que interpreta Sebastián Yatra ha sido la nominada por la Academia para recibir el Oscar a la Mejor canción en la gala de 2022.

Eso sí, sus rivales no se lo pondrán fácil. Hablamos de Beyoncé y su Be Alive, tema de la cinta El método Williams; Billie Eilish y Finneas O'Conneal con No Time to Die, de la película homónima de James Bond, 007; Van Morrison y Down to Joy, del filme Belfast, y Reba McEntire y Somehow you do, de la peli Four Good Days.

El intérprete de Tacones rojos, canción incluida en su último disco Dharma, se encuentra ante una de las oportunidades de su vida.

El artista colombiano canta en español y en inglés un tema que es mucho más sentido de lo que pueda parecer la primera vez que lo escuchas. La película sigue a los Madrigal, una familia que vive escondida en las profundas montañas de Colombia, en una casa tan mágica como fascinante de un pueblo al que llaman Encanto, como la película.

Que Sebastián forme parte de la cinta de Disney que conecta con sus raíces no es una casualidad, sino un valor añadido para que el ritmo colombiano empape toda la cinta, tanto a nivel visual como sonoro.

"Lloré al principio de la película. Al ver una película de Disney sobre Colombia, que muestra diferentes elementos tan específicos de mi país, la gente, la familia... al saber que yo soy parte de eso, me puse a llorar como un niño pequeño", declaró a CNN.

¿Quién es Lin-Manuel Miranda?

Miranda es el encargado de ocho canciones de la banda sonora de la película, entre ellas, por supuesto, Dos oruguitas, el tema que canta Sebastián Yatra. Esta canción es la primera que Lin-Manuel Miranda escribe en español. En su tarjeta de presentación no faltan éxitos como el musical Hamilton y la dirección de Tick, tick... Boom! protagonizada por Andrew Garfield, entre otros trabajos.

Productor de éxito en Broadway, Miranda ha triunfado sobre todo con su musical original Hamilton y ahora da el salto al cine con el mismo resultado.

El significado de las dos oruguitas

La metáfora de las dos orugas cuenta la trágica historia de la abuela y su marido fallecido, Pedro, pero también revela el origen de los poderes de la familia Madrigal y la importancia que tiene la vela mágica por la que rigen sus vidas. El tema suena justo en el clímax de la cinta y tiene un efecto catártico en la trama: Dos oruguitas enamoradas/ Pasan sus noches y madrugadas/Llenas de hambre/Siguen andando y navegando un mundo/Que cambia y sigue cambiando/Navegando un mundo/Que cambia y sigue cambiando.

Lo que está fuera de toda duda es que se trata de una canción con una fuerte carga emocional, que también esconde una interesante lectura sobre los grupos desplazados en Colombia por culpa de la guerrilla o el narcotráfico. Ese hecho se refleja muy bien en la película de animación, cuando vemos a la familia Madrigal dejar su pueblo por culpa de la violencia.

A la lista de canciones destacadas de la cinta hay que sumar el vallenato interpretado por Carlos Vives, Colombia, mi encanto. La canción es una declaración de amor a Colombia, una invitación para bailar y reír con su ritmo inigualable.

Sebastián Yatra llevará la canción a los Oscar e interpretará el tema como parte de los números musicales de la gala. La última vez que se interpretó un tema en español en los Oscar fue en 2017, cuando Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel cantaron un mix de Remember Me en inglés y en español. El tema de la película Coco terminó ganando la esperada estatuilla dorada.