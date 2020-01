Selena Gomez se sincera en ‘Rare’, su nuevo álbum

El regalo de Navidad de Selena Gomez para sus fans fue anunciar que el 10 de enero lanzaría 'Rare', su nuevo álbum. La esperada fecha ha llegado y el disco ya está disponible en las principales plataformas de streaming, donde ha tenido muy buena acogida.

Este trabajo discográfico significa el regreso de la artista, que en 2015 lanzó su último álbum, titulado 'Revival'. Durante estos años, la cantante ha sufrido varios altibajos que ha ido reflejando a través de sus canciones y sigue haciéndolo, como en 'Rare', que es su declaración de intenciones a través de trece temas de los que ya conocemos 'Lose you to love me' y 'Look At Her Now', y la colaboración con 6LACK y otra con Kid Cudi.

Las redes sociales opinan que 'Rare' esconde muchos mensajes y que algunos podrían ir dirigidos a Justin Bieber, con quién Selena Gomez mantuvo una tormentosa relación, aunque no fue la única, ya que también estuvo con The Weeknd. Sin embargo, el desamor no es la única lacra de la cantante, que ingresó en rehabilitación y estuvo meses alejada de la vida pública hasta que reapareció en los American Music Awards 2016 con un emotivo discurso.

Asimismo, en los últimos años, Selena Gomez ha seguido presentando nueva música y ha trabajado con J Balvin, Julia Michaels, Cardi B, Ozuna, Marshmello, entre otros.