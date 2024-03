Shakira se despide definitivamente de Piqué en el adelanto de 'Última', su nueva canción

Adiós, Piqué, adiós.

Los últimos años han sido una verdadera montaña rusa de emociones para Shakira tras descubrir que su pareja había dejado de quererla y la había sustituido por una joven de 22 años. El dolor y el daño causado han sido inimaginables, pero todo esto llega a su fin con el estreno de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran.

Semana tras semana, la colombiana ha ido compartiendo adelantos de sus nuevos singles y ahora ha sido el turno de Última, una emotiva balada con la que se despide del futbolista para siempre.

"Se nos perdió el amor a mitad de camino

cómo es que te cansaste de algo tan genuino

No trates de convencerme, te lo pido

que ya está decidido, nos queda lo aprendido"

En varias entrevistas, Shakira ha dejado claro que es la última canción que le dedicará al futbolista, al que califica como Voldemort (el innombrable).

"Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: 'No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo'. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y la que no debería tener nombre: Voldemort", dijo para New York Times.

Las historias de amor terminan y Shakira quiere dejar atrás el drama con Piqué y Clara Chía.

Shakira se sincera sobre su ruptura con Piqué: "Tuve personas que me dieron la espalda y me traicionaron"