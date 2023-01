De Shakira a Rocío Jurado: canciones de venganza para superar el desamor

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona no solo para superar una experiencia traumática, sino para transformarla en otra cosa.

No cabe duda de que Shakira se ha tomando la revancha en su sesión con Bizarrap, donde alude directamente a su relación con Gerard Piqué. Tanto es así que incluso Clara Chía, actual pareja del deportista, sale escaldada de la retalía de zascas.

No hay sitio para las metáforas, los juegos de palabras y fonética caprichosa lo dejan todo bastante claro. Hasta la propia cantante reconoció que sus composiciones y letras están basadas en experiencias personales. "Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los vídeos que hago", dijo en su charla con la revista Elle, donde contó que para ella "escribir música es como ir al psiquiatra".

Shakira no es la única que ha recurrido a la música para cobrarse la venganza sobre una expareja. Son muchos los artistas que le han cantado al desamor, sí, pero hacerlo desde una perspectiva justiciera añade mucho más salseo a la trama. El público se siente identificado y el éxito no tarda en llegar. Que se lo digan a Paquita la del Barrio o Taylor Swift.

Paquita la del Barrio - Rata de dos patas

Probablemente sea la canción con más insultos de la música. La cantante mexicana no deja títere con cabeza en una de las canciones de venganza más conocidas. Gracias a temas como este, Paquita la del Barrio se convirtió en todo un icono femenino que reivindica el poder y libertad de la mujer.

La canción está incluida en el álbum Hombres Malvados, editado en 2004.

Rata inmunda

Animal rastrero

Escoria de la vida

Adefesio mal hecho

Infrahumano

Espectro del infierno

Maldita sabandija

Cuánto daño me has hecho

Rocío Jurado - Ese Hombre

Si en México tienen a Paquita la del Barrio en España tenemos a Rocío Jurado. La voz del milenio también le cantó a los hombres que traicionan para dar un golpe sobre la mesa y convertirse en un el altavoz de todas esas mujeres que en silencio aguantaban los engaños y desprecios de sus maridos.

Es un gran necio,

un estupido engreído,

egoísta y caprichoso,

un payaso vanidoso,

inconsciente y presumido,

falso, enano, rencoroso,

que no tiene corazon

Olivia Rodrigo - Good For You

Con solo 19 años Olivia Rodrigo se ha posicionado como una de las artistas más prometedoras de la década. Y lo ha conseguido no solo por su poder sobre el escenario, sino por su capacidad para componer verdaderos himnos pop. Su disco Sour es una venganza musical hacia su expareja en toda regla y uno de los singles principales, Good For You, supone toda una declación de intenciones.

Bien por ti,

Supongo que has estado trabajando en ti mismo,

Supongo que la psicóloga que te encontré

De verdad que ayudó

Ahora puedes ser un hombre mejor para tu nueva chica

Selena Gomez - Lose You To Love Me

El planeta se quedó en shock con el estreno de este tema hace tres años. Selena Gomez volvía a la música para darse prioridad a sí misma y conseguir recuperarse de su traumática relación con Justin Bieber, que estaba a punto de darse el 'sí quiero' con Hailey Bieber. "Perderte para quererme" es una auténtica catarsis personal.

Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados

Tuve que perderte para encontrarme

Ese juego me estaba matando suavemente

Tuve que odiarte para amarme

Shakira - La trilogía de la venganza

Te Felicito fue la primera, Monotonía la segunda y la sesión #53 con Bizarrap la tercera. Shakira se ha coronado como la reina de las venganzas musicales en una trilogía que deja por los suelos a Gerard Piqué. Referencias a la infidelidad, el engaño, el narcisismo... Y un verso demoledor: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Me dejaste de vecina a la suegra,

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Taylor Swift - Better Than Revenge

Los mensajes subliminales son su especialidad y en sus videoclips esconde siempre un sinfín de detalles y referencias que los fans se afanan por descubrir para darles significado. Las canciones de Taylor Swift son siempre autobiográficas y esto la ha posicionado como una de las grandes compositoras de la época.

Dedicó un álbum entero a vengarse Kanye West, Reputation, así que sus parejas no han sido menos. We Are Never Ever Getting Back Together, I Almost Do, State of Grace, All Too Well y The Moment I Knew son algunos de los temas que le ha dedicado a su ex Jake Gyllenhaal.

Ella no es una santa, no es lo que tú piensas

Es una actriz

Pero es mejor conocida por las cosas que hace

Sobre el colchón

Adele - Rolling in the Deep

La propia Adele reconoció que la había escrito como una venganza musical. "Fue mi reacción a que me dijeran que mi vida iba a ser solitaria y aburrida y una porquería, y que era una persona débil si no seguía con la relación. Me sentí muy insultada y lo escribí como una especie de "jódete", contó poco después de estrenar en que a día de hoy es uno de sus mayores éxitos.

Convierto mi dolor en oro precioso

Me pagarás con la misma moneda y cosecharás lo que sembraste

Desearás nunca haberme conocido

Pudimos haberlo tenido todo

Beyonce - Hold Up

Todas las canciones del disco Lemonade forman un diario sobre su relación con Jay Z, que vivió un momento de severa crisis por la infidelidad del rapero. En el vídeo de Hold Up Beyoncé rompe con bate de béisbol todo lo que encuentra a su paso mientras le canta a su marido que nadie lo querrá como lo hace ella. Celos, locura, dudas, mentiras, venganza y perdón son los titulares de esta crónica de una venganza.

¿Qué es peor, parecer celosa o loca?

¿Celosa o loca?

O ser pisoteada últimamente,

ultimamente me están pisoteando.

Prefiero estar loca

Amaia y Aitana - La Canción Que No Quiero Cantarte

Una fantasía hecha realidad para los fans de Operación Triunfo. Amaia llamó a Aitana para que se uniese al tema en el que manda a freír espárragos a una expareja que después de la ruptura pretende conservar la amistad. Amaia y Aitana le dicen "no, mi ciela".

¿Quieres ser mi amigo?

Cómeme el higo

No van a volverte a ver paseando conmigo