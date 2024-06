Ed Sheeran se declara fan de Olivia Rodrigo

Te interesa Olivia Rodrigo sufre un problema de vestuario y casi pierde el top en pleno concierto

La magnitud que ha alcanzado la carrera de Ed Sheeran le sitúa como uno de los cantantes y compositores más importantes de nuestro tiempo. Una faceta que obliga a escuchar sus palabras cada vez que se refiere a otros artistas que buscan replicar su éxito internacional.

En una entrevista concedida al podcast Therapuss with Jake Shane, el autor de Shape of you no ha tenido reparos en alabar la obra de una de las artistas con mayor proyección del panorama en la actualidad: Olivia Rodrigo.

Sheeran ha aludido a SOUR (2021) y GUTS (2023), los dos primeros álbumes de estudio de la joven estadounidense, como "unskippable", es decir, que albergan una serie de canciones "insaltables" que mantienen la unidad de la obra.

Del mismo modo, el término puede traducirse como "ineludible", un adjetivo que también sienta como un guante a ambos discos dada la calidad que atesoran y el impacto que tuvieron desde el mismo momento de su lanzamiento.

“Es como una gran grabación”, ha explicado, engrandeciendo lo redondos que resultan tanto SOUR como GUTS en su conjunto.

También ha hecho referencia a la canción original responsable de una de sus covers más populares: …Baby One More Time, de Britney Spears. "Creo que está entre las dos o tres mejores canciones jamás escritas", ha explicado el británico, haciendo especial énfasis en el hecho de que el tema fuese la canción de debut de la diva de principios de los 2000.

En cuanto a su faceta como compositor, el autor ha recordado cómo fue el proceso para queJustin Bieber hiciese suya la letra de Love Yourself. “Esta es una canción cuando estaba escribiendo Divide; estaba escribiendo muchas canciones sobre muchas cosas diferentes y escribí esta canción y, honestamente, se la puse a la gente y dijeron, 'Meh”, ha recordado.

Sin embargo, la letra cautivó al joven Bieber, con lo que Sheeran solo pudo decir: "Genial, tómala". Un tema que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera del canadiense y que aún a día de hoy resuena en las listas de éxitos.