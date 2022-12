11RAZONES TOUR de Aitana ha llegado a su fin. La cantante catalana de 23 años despidió este martes 20 de diciembre la gira con un multitudinario concierto celebrado en el Wizink Center de Madrid, lleno de sorpresas y momentos emocionantes.

Las sorpresas corriendo de la cuenta de David Bisbal, Pablo López, Ptazeta y Lola Índigo, artistas invitados, que también regalaron momentos de máxima emoción.

Emoción también se sintió cuando Aitana mandó un mensaje a la joven Elena Huelva, quien no pudo asistir al concierto por el empeoramiento de su enfermedad, o cuando Aitana reconoció estar "sensible, con los nervios a flor de piel".

En un complicado momento personal, tras hacerse pública la ruptura de su relación con Miguel Bernardeau, la cantante eligió canciones especialmente melancólicas como Puede ser de Dani Martín y solo una de las ocho compuestas para la serie La última, en la que comparte pantalla con su exnovio.

La canción no es otra que El cine, un tema con una significativa letra que habla de una ruptura y abre las puertas a una reconciliación. "No voy a aceptar que estemos tan mal, hay un final mejor. Yo quería una historia de amor, y la película se acabó", canta la artista que a última hora eliminó la canción La última, que da nombre a la serie, del setlist.

¿Tendrá esta letra algo que ver con la historia de la cantante? Desde luego la letra parece una declaración de intenciones.

Yo sé que habrá segunda parte

Y te prometo pondré de mi parte

Vas a entenderlo solo con besarme

Que este amor de cine es una obra de arte

La letra de 'El cine'

Hoy salí de casa como siempre

Pero ya no estabas en mi mente

Y aunque todo se sintiera diferente

Tus recuerdos se asomaron de repente

Y volví a ese cine al que me llevaste tú

Te sentí a mi lado cuando ya no había luz

Nada importa, nada quiero realmente

Nadar es difícil contra la corriente

No te he vuelto a hablar desde lo que pasó

Lo quise ignorar, pero algo se rompió

Mi corazón no lo aguantó

La película se acabó

Y el maldito cine cerró

Nunca habrá una historia que duela más

Si tú te vas mi amor

Juro que no volveré a actuar

Esto ya es la vida real

No voy a aceptar que estemos tan mal, hay un final mejor

Yo quería una historia de amor, y la película se acabó

Pero yo sé que habrá segunda parte

Y te prometo pondré de mi parte

Vas a entenderlo solo con besarme

Que este amor de cine es una obra de arte

De las que te hieren, pero se perdonan

De las que te duelen y por dentro lloras

Que un corazón loco vuelve y se enamora

Yo hoy voy a llamarte no importa la hora

No te he vuelto a hablar desde lo que pasó

Lo quise ignorar, pero algo se rompió

Mi corazón no lo aguantó

La película se acabó

Y el maldito cine cerró

Nunca habrá una historia que duela más

Si tú te vas mi amor

Juro que no volveré a actuar

Esto ya es la vida real

No voy a aceptar que estemos tan mal, hay un final mejor

Yo quería una historia de amor, y la película se acabó

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Y ahora que te vuelvo a encontrar

Nuestra peli vuelve a rodar

Vamos a escribir un final mejor

Volvamos a empezar