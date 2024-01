Sinéad O'Connor murió por causas naturales

La legendaria cantante irlandesa Sinéad O'Connor nos dejó el pasado julio de 2023. Con solo 56 años, su cuerpo fue hallado sin vida en su casa de Londres, sin conocer hasta este 9 de enero la causa de la muerte de la artista.

Tal y como han confirmado varios medios, el tribunal forense de Southwark de Londres ha confirmado que la intérprete de Nothing Compares 2U falleció por "causas naturales", de forma que el forense da por finalizado el caso.

Fue el pasado día 26 de julio cuando saltó la triste noticia que inundó todos los medios de comunicación. La policía de Londres encontró a la cantante inconsciente en su casa y, aunque intentó reanimarla, no funcionó. Así, su familia emitía el comunicado a la prensa, en el que informaba: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil".

Una muerte que llegaba un año y medio después de que su hijo Shane, de 17 años, se suicidase.

La difícil vida de Sinéad O'Connor

La artista nacida en Dublín alcanzó la fama con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven't Got, editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción Nothing Compares 2 U, compuesta por Prince, con la que la cantante consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2U (video oficial)

Reconocida internacionalmente y con una carrera musical como pocas, la cantante no tuvo una vida fácil. Tras el divorcio de sus padres, la madre de O'Connor obtuvo la custodia y la vida de la cantante se volvió un infierno. Explicó que su madre, Marie, "no estaba bien" y la golpeaba y pateaba a diario, a menudo en el abdomen. Tras uno de esos violentos episodios, la pequeña acabó en el hospital. "Mi madre tenía obsesión por destruir mi útero", reveló en una entrevista la revista People.

La pesadilla se extendió durante años hasta que al cumplir los 13 pasó a vivir con su padre. Ya con 18 años, su madre murió, y a pesar de que las agresiones físicas terminaron, aquellos episodios habían marcado su vida para siempre. La cantante sufrió desde entonces varios traumas con los que convivía que le llevaron a desarrollar trastorno bipolar, además de ser diagnosticada con estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad.

