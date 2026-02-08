No solo Bad Bunny, estos son todos los artistas que actúan en la Super Bowl 2026

El partido de la Super Bowl es uno de los eventos más importantes del año, no solo por el factor deportivo, sino también por los espectáculos musicales que se celebran.

El espectáculo de medio tiempo es normalmente el que más expectación genera, y este año especialmente por correr de la cuenta de Bad Bunny. Por primera vez en la historia, un artista latino se encarga del show del descanso y eso no ha gustado a Donald Trump, que ha criticado la decisión asegurando que es "una elección terrible".

Sin embargo, el reciente triunfador en la gala de los Premios Grammy —se llevó tres premios y arrasó con su discurso contra el ICE— no es el único artista invitado al partido que se celebra este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos). Otras figuras consagradas del mundo de la música también se subirán al escenario y lo harán también artistas emergentes.

A continuación, te contamos quiénes son todos los protagonistas musicales de la final que disputarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Bad Bunny

La estrella principal de la Super Bowl será, sin lugar a duda, Bad Bunny.

Para el puertorriqueño no será la primera vez en este espectáculo, ya que en 2020 acompañó como invitado especial a Shakira cuando la colombiana se encargó del show junto a Jennifer Lopez.

El artista aseguró que con su actuación pretendía realizar un homenaje a quienes vinieron antes que él y a la cultura puertorriqueña, al igual que lo fue su premiado álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Green Day

Antes de empezar el evento deportivo, la ceremonia de apertura contará con la actuación de Green Day.

La mítica banda de pop-punk, liderada por Billie Joe Armstrong, interpretará algunos de sus mayores éxitos como Basket Case o Boulevard of Broken Hearts.

Tampoco faltarán sus temas más actuales. Los estadounidenses lanzaron en 2024 el disco Saviorsy actuaron en 2025 en festivales como Coachella. Además, ese año recibieron una estrella en el Paseo de la Fama y lanzaron reediciones y homenajes de sus discos más históricos.

Charlie Puth

Uno de los momentos más importantes de la Super Bowl es el momento del himno nacional, The Star-Spangled Banne, que este año interpretará Charlie Puth.

Sobre el escenario lo acompañará Fred Beam, que se encargará de interpretar el tema en lenguaje de señas.

El artista, que se hizo famoso con canciones como We Don't Talk Anymore y Attention, acaba de estrenar su disco Whatever’s Clever y hará dos paradas en el mes de julio en España, concretamente en Madrid y Barcelona.

Brandi Carlile

Por otra parte, Brandi Charlie ha sido la seleccionada para cantar America the Beautiful, otra de las canciones más emblemáticas de la Super Bowl.

La cantante de The Story y The Joke será acompañada en el escenario por Julian Ortiz, intérprete de signos, para hacer más accesible su actuación a una mayor audiencia.

Coco Jones

La última de las elegidas para interpretar otro de los temas más icónicos del encuentro es Coco Jones, actriz y cantante, quien interpretará Lift Every Voice and Sing.

La ganadora del Grammy a Mejor Interpretación de R&B en 2024 por su exitosa canción ICU también estará acompañada de un intérprete de lengua de signos.

La canción de la que se encargarán, también conocida como Himno Nacional Negro, fue creada para conmemorar el nacimiento de Abraham Lincoln y compara la salida de la esclavitud con la búsqueda de una "tierra prometida" en Estados Unidos.

Podrás seguir todas estas actuaciones desde España durante la madrugada del lunes 9 de febrero.