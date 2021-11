Sónar Barcelona: C. Tangana, The Blaze, Moderat, Lyra Pramuk o Agoria, nuevos confirmados

Sónar Barcelona 2022 suma a C. Tangana, Lyra Pramuk, Bonobo, Agoria, Headie One y Coucou Chloe , entre muchos otros, y desvela su programación por días y noches.

Sónar Barcelona ha confirmado 20 nuevos artistas para su próxima edición en Barcelona entre los que se encuentran C.Tangana, Bonobo, Agoria, Headie One, Lyra Pramuk, Coucou Chloe, For Those I Love, Overmono Live, Vegyn, LSDXOXO Live, Juicy Bae, Rojuu, Poté DJ Set, BRAVA, La Chica, IHHH & Desilence Live A/V, El Bobe, Mori+Rusowsky o Yugen Kala.

Además, el festival ha desvelado su programación por días donde el protagonista absoluto será C. Tangana. La figura de mayor alcance de la música popular española actual volverá a Sónar para abrir la noche del viernes con un show extraordinario, bien nutrido de todos sus éxitos y de su reciente álbum El Madrileño.

Headie One, el rapero que está reinventando el género en el Reino Unido, hará su primera aparición en Sónar con un álbum que ha sido número uno en el Reino Unido en 2020 y que cuenta con colaboraciones de Drake, Stormzy o AJ Tracey.

Sónar también dará la bienvenida a un gran amigo, Bonobo, que presentará su próximo álbum Fragments, su disco más emocional e intenso hasta la fecha. También estará el telonero de su anterior gira, el productor Poté (cuyo álbum de debut salió en el sello Outlier de Bonobo) que ofrecerá un DJ set percusivo.

Otro de los artistas habituales de Sónar, el dj y productor francés Agoria, volverá al festival para una sesión expansiva y emotiva que revisará sus casi tres décadas tras de los platos. Y los británicos Overmono también regresarán al festival -después de un memorable debut en 2017- para uno de sus eufóricos sets en vivo.

La radical vocalista y compositora norteamericana Lyra Pramuk, y creadora de unos de los álbumes más sorprendentes de 2020, presentará en el festival un nuevo espectáculo audiovisual titulado Echoluminescence.

Para acólitos de las fiestas neoyorquinas GHE20G0TH1K o aquellos que busquen un estilo de club más abstracto, LSDXOXO presentará un nuevo show en vivo con su notoria carga política. La seductora mezcla de estética de club y conceptos experimentales de la fundadora del sello NUXXE, Coucou Chloe, añadirá un matiz más oscuro a la programación, y los ritmos abstractos y el ambiente relajado de Vegyn, productor de Frank Ocean, encajarán perfectamente en Sónar de Día.

La actual ola de creatividad urbana joven nacional estará bien representada, con dos sensaciones de solo 19 años: el rapero barcelonés El Bobe y la estrella sevillana emergente del trap español Juicy Bae. A ellos se une el prolífico emo-rapper Rojuu, otro artista que desde aquí está modificando el modelo de trap global. El dúo formado por Mori y Ruskowsky (que produjo el tema Bien para C. Tangana) subirá su bedroom pop íntimo al escenario. Por último, la DJ donostiarra BRAVA mezclará reggaeton, trap y r'n'b con un sentido vital y urgente de la diversión.

También se suman al programa dos shows poco convencionales que abordan temas de pérdida y duelo: la música ritualista de la artista franco-venezolana La Chica, pura delicadeza a los teclados en el ámbito del mestizaje latino, mientras For Those I Love combina con brutal intensidad la palabra y la electrónica en un sentido elogio de un amigo perdido en un show que llevará al directo su sensacional álbum homónimo.

Por otra parte, el experimentador argentino IHHH se une a los artistas visuales Desilence para una actuación audiovisual impactante centrada en el piano. Y, en una colaboración única presentada por Patreon, Cuckoo, Hainbach y Look Mum No Computer unirán sus fuerzas para un espectáculo especial en formato demo/talk/show titulado Uncompressed.

Todos estos nuevos shows se suman a los previamente anunciados de artistas emergentes y grandes estrellas de la electrónica como:

The Chemical Brothers, Moderat, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never, The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Eric Prydz, Nathy Peluso, Folamour, Reinier Zonneveld, Princess Nokia, Channel Tres, Helena Hauff, Serpentwithfeet, Joy Orbison, AJ Tracey, Polo & Pan, Richie Hawtin, Kiddy Smile, Avalon Emerson, Tiga+Hudson Mohawke, ANNA, Scotch Rolex, Dj Marcelle/Another Nice Mess, Herrensauna XXL, Eris Drew B2B Octo Octa, DJ Python, Skee Mask, Morad, Venus X, Conducta, Critical Soundsystem, Manara, Ms Nina… y muchos más.