Thalía y Gente de Zona arrasan con su tema ‘Lento’

Tras el viral Me oyen, me escuchan, Thalía se ha unido a Gente de Zona en un nuevo tema, que se titula Lento. Este es el segundo adelanto de su próximo álbum, que con No me acuerdo, junto con Natti Natasha, ya anunció que antes de fin de año lanzaría un nuevo trabajo discográfico.

La cantante mexicana ha fusionado su estilo con el de los cubanos y el resultado es una canción muy bailable, producida por Sergio George.

Lento viene acompañado de un videoclip, dirigido por Santiago Salviche y Pedro Vázquez y grabado en Miami. Asimismo, el vídeo ha tenido muy buena acogida por parte del público, posicionándose entre los vídeos más vistos en YouTube desde su publicación.