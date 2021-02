Las 4 pistas que apuntan a que Rosalía actuará en la Super Bowl con The Weeknd

Si en 2010 alguien nos hubiera dicho que la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué estarían juntos, no nos lo hubiéramos creído. Pero casi once después y dos hijos en común, la pareja llega a su cumpleaños en momentos profesionales muy distintos, pero unidos por muchas y poderosas razones. ¡Recopilamos once de ellas! (+ bonus track 😂)