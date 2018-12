Kendrick Lamar lidera con ocho nominaciones las candidaturas en los Grammy

El hip-hop domina las candidaturas para la 61 edición de los premios más importantes de la música, aunque por detrás de Kendrick Lamar y Drake se sitúa la cantante de folk Brandi Carlile con seis nominaciones.

Kendrick Lamar, como máximo responsable de la banda sonora de 'Black Panther', y Drake con su disco 'Scorpion' competirán por el gramófono dorado al álbum del año. En esta categoría también están nominados Cardi B ("Invasion of Privacy"), Brandi Carlile ("By The Way, I Forgive You"), H.E.R. ("H.E.R."), Post Malone ("Beerpongs & Bentleys"), Janelle Monáe ("Dirty Computer") y Kacey Musgraves ("Golden Hour").

'I Like It', de Cardi B , J Balvin y Bad Bunny, opta al Grammy a Grabación del Año. Este tema se enfrenta en esta categoría a "The Joke", de Brandi Carlile; 'This Is America', de Childish Gambino; 'God's Plan' de Drake; 'Shallow', de Lady Gaga y Bradley Cooper; 'All The Stars', de Kendrick Lamar y SZA; 'Rockstar', de Post Malone Feat. 21 Savage, y 'The Middle', de Zedd Feat. Maren Morris y Grey.

En Canción del Año, que a diferencia de grabación del año premia la excelencia en la composición, fueron nominados 'All The Stars', de Kendrick Lamar y SZA; "Boo'd Up", de Ella Mai; 'God's Plan' de Drake; 'In My Blood', de Shawn Mendes; "The Joke", de Brandi Carlile; 'The Middle', de Zedd Feat. Maren Morris y Grey; 'Shallow', de Lady Gaga y Bradley Cooper, y 'This Is America', de Childish Gambino.

Asimismo, Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith se disputarán el Grammy a Mejor Nuevo Artista.

Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York (EE.UU.), los Grammy regresarán a Los Ángeles el próximo año con una gala que tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de la ciudad californiana.