Dua Lipa se convierte en la imagen de los Juegos Olímpicos de Invierno ensalzando a las mujeres deportistas

Dua Lipa es omnipresente. La artista está recorriéndose Latinoamérica este otoño con su gira Radical Optimism World Tour, versionando en español distintos temas locales e invitando a algunos de esos artistas a los que homenajea al escenario con ella.

Si bien parece que la intérprete de Illusion sabe compaginar a la perfección el trabajo con las vacaciones, la artista tiene tiempo también para otros proyectos, además de la música, su podcast literario...

De esta forma, Dua Lipa se ha convertido en la imagen de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026. A través de un anuncio, podemos ver a la estrella del pop en la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán, ciudad donde se celebra este evento deportivo.

Como era de esperar, la diva del pop se atreve con el italiano sin problema mientras pasea por este lujoso espacio de la ciudad italiana. Cambiando de outfit "sin importar el frío", Dua Lipa ensalza a las mejores deportistas que veremos en estos juegos olímpicos: "Hay mujeres increíbles cogiendo el escenario de este mundo".

Con varios outfits de infarto y combatiendo la nieve, la artista demuestra que ningún entorno se le resiste, y conquista de nuevo a la cámara con el anuncio de este evento deportivo.