Usher será el artista encargado de actuar en el descanso de la Super Bowl 2024

El cantante Usher actuará en el half-time show de la Super Bowl 2024.

Después de barajar distintas opciones entre las que se encontraba la mismísimaTaylor Swift,—que rechazó actuar en el medio tiempo—, Apple Music ha anunciado que será el cantante Usher el que pondrá ritmo al intermedio del famoso torneo de fútbol americano.

La marca de la manzanita ha dado la buena nueva a través de un vídeo en clave de humor protagonizado por el artista junto a Kim Kardashian, en el que la empresaria se pone en contacto con Usher para darle el notición.

"Por fin tengo la respuesta los rumores, no es sobre mi, es sobre ti, vas a actuar en la Super Bowl", le dice la Kardashian —que siempre está en la foco mediático— al intérprete de DJ got us fall in love again, que le advierte que no juegue con él tras escuchar esta información.

"Primero, estoy ocupada; segundo, vas a cantar en la Super Bowl", le explica Kim tajante, "¿Estás en serio? Cómo lo sabes", le rebate. "Yo lo sé todo, te he visto en Las Vegas dos veces, pero esta tiene que ser diferente", le señala la cofundadora de Skims.

La edición número 58 de la Super Bowl se celebrará el próximo 11 de febrero de 2024 en Las Vegas.

Los últimos artistas que han actuado en la SuperBowl

Rihanna (2023)

Dre, Snoop Dogg, Eminem y Kendrick Lamar (2022)

The Weeknd (2021)

Jennifer López y Shakira (2020)

Maroon 5 (2019)

Justin Timberlake (2018)

Lady Gaga (2017)

Coldplay (2016)

Katy Perry (2015)

Bruno Mars (2014)

Beyoncé (2013)