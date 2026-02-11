Viva Suecia se prepara para volver con su gira 'Hecho en tiempos de paz' con sold outs en la mayoria de fechas
Viva Suecia dio el pistoletazo de salida a su gira el 30 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y volverá a los escenarios en menos de una semana. Este tour nace a raíz del lanzamiento de su quinto disco, Hecho en tiempos de paz.
A algo más de una semana para que Viva Suecia regrese a los escenarios con su gira Hecho en tiempos de paz, la banda no solo ha comunicado que ya están a tope con los ensayos, sino que nos darán alguna noticia muy pronto...
"La semana que viene empezamos la gira, ahora mismo estamos de ensayos, pero solo podemos pensar en las ganas que tenemos de salir a la carretera y volver a veros. Preparaos porque va a ser ÉPICO. Tendréis noticias pronto, OS QUEREMOS 💙💛", han compartido.
La banda ha colgado el cartel de sold out para once de sus 16 conciertos (incluido el del 30 de octubre en el Movistar Arena de Madrid) y si algo tenemos muy claro que darán un show digno para el recuerdo.
Su paso por Madrid
A su paso por Madrid, la banda cantó tanto temas nuevos como antiguos, e incluso contó con la presencia de Siloé para cantar Palos y piedras y de Hoonie (baterista de Viva Suecia) para interpretar Tú y yo contra los demás.
Desde luego, el público lo dio todo, e incluso a Rafa se le rompió la petaca al bajar a cantar con el público Amar el conflicto.
"Creo que me habéis roto la petaca. Pero me da igual. Ha sido una de las noches más bonitas de nuestra vida. Me da igual si se rompe el puto Movistar Arena, está todo bien. Somos gente normal que hace cosas extraordinarias gracias a vosotros", confesó.
Todas las fechas de su gira
Debido a la gran demanda de entradas para sus conciertos, tan solo quedan disponibles para cinco de sus shows:
- 31 de octubre de 2025 Madrid / Movistar Arena (Sold Out)
- 20 de febrero de 2026 Valladolid / Pab. Pisuerga (Sold Out)
- 21 de febrero de 2026 Valladolid / Pab. Pisuerga (Sold Out)
- 28 de febrero de 2026 Valencia / Roig Arena (Sold Out)
- 7 de marzo de 2026 Madrid / Movistar Arena (Sold Out)
- 20 de marzo de 2026 Zaragoza / Pab. Príncipe Felipe (Sold Out)
- 18 de abril de 2026 A Coruña / Coliseum (Sold Out)
- 25 de abril de 2026 Bilbao / Bilbao Arena (Sold Out)
- 16 de mayo de 2026 Granada / Plaza de Toros (Sold Out)
- 23 de mayo de 2026 Cdmx / Lunario
- 7 de junio de 2026 Sevilla / Plaza de España
- 20 de junio de 2026 Toledo / Plaza de Toros (Sold Out)
- 11 de julio de 2026 Alicante / Área 12
- 17 de octubre de 2026 Murcia / Espacio Norte (Sold Out)
- 7 de noviembre de 2026 Pamplona / Navarra Arena
- 16 de enero de 2027 Barcelona / Palau Sant Jordi