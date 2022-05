"Le voy a tener mucho cariño siempre": Amaia habla de su relación con Aitana y cómo surgió su colaboración

Corría el año 2017 cuando la barcelonesa y la pamplonica se encontraron en el concurso que cambiaría el rumbo de sus vidas. Entraron en Operación Triunfo siendo anónimas y salieron acumulando hordas de seguidores. En el camino entablaron una bonita amistad, fruto de tantas horas de ensayos y pases de micros en la academia.

Han pasado cinco años desde entonces y la colaboración más esperada del pop nacional ya ha visto la luz. Amaia y Aitana le ponen los puntos sobre las íes a sus exparejas y con cierta ironía les piden que si quieren ser su amigo, "cómeme el higo". Las cosas claras y el chocolate espeso, claro que sí.

"Es una de las canciones más extremas del disco"

La canción que no quiero cantarte forma parte del segundo álbum de estudio de Amaia, Cuando no sé quién soy. El 13 de mayo verán la luz el resto de canciones que lo forman, aunque ya hemos podido escuchar varios cortes: Quiero pero no con Rojuuu, Yo Invito, Bienvenidos al Show o la semi jota aragonesa Yamaguchi.

Con guitarras y baterías pop rock, el tema es de los más diferentes al resto de adelantos y singles del álbum. La propia Amaia reconoce esta diferencia en una entrevista que ha compartido la cuenta de Twitter News Aitana. Aunque intérprete de En el Coche no aparece en el videoclip oficial, en la grabación sí estuvieron juntas.

"Es una de las canciones más extremas del disco. No solo del disco si no que es una de las canciones que más contrastan con todo lo que yo he sacado. Cuando la estábamos haciendo quería salirme un poco de mi zona de confort, tanto como con el sondo con con la letra, que es diferente a lo que yo he hecho anteriormente y ahora ya se ha convertido en mi zona de confort. Ya es como mi estilo, que me gusta mucho y me siento muy representada. Creo que a Aitana le queda increíble. Yo creo que estamos las dos bastante contentas", explica la de Pamplona.

"Se lo propuse yo, le voy a tener mucho cariño siempre"

Fue Amaia la que pensó que la voz de su excompañera era la perfecta para su tema. "Se lo propuse yo. Tenía pensada la colaboración con Rojuuu y también tenía esta canción terminada y me parecía muy guay el contraste entre Rojuuu y Aitana, que son dos perfiles muy diferentes", cuenta la de Pamplona, que ha iniciado ya su gira de verano versionando a Bad Gyal.

Esta colaboración es el broche de oro para una etapa de la que todavía hay nostálgicos (el fenómeno OT es incombustible) pero que también supone una piedra más en el camino tan diferente que han seguido ambas.

"Después de toda la historia que tengo yo con Aitana, al final es una persona a la que tengo mucho cariño y lo vi bastante claro, que podía ser muy guay que esta canción la hiciéramos las dos", explica Amaia.

Aunque su relación no sea tan constante como antes, en el corazón de Amaia siempre habrá hueco para sus recuerdos de OT. "Realmente no porque las dos llevamos vidas diferentes y estamos en puntos diferentes de nuestra vida, pero siempre le tendré muchísimo cariño", responde Amaia cuando le preguntan si a día de hoy tiene una relación diaria con Aitana.