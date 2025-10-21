Yarea marca en el calendario 'Sin un buen final', el tercer adelanto de su nuevo disco

Yarea es una de esas artistas que poseen una magia especial para contar historias en forma de canción. Sin ir más lejos, esto es algo que ha ido demostrado con sus últimos lanzamientos como Casi todo el tiempo o Las cosas que pasan por mi cabeza. Continuando con esa senda marcada por sus reflexivas letras, la artista ha anunciado su nuevo single Sin un buen final. Un tema que saldrá publicado el 24 de octubre.

Esta canción plasma la vida que hubiéramos podido tener si no tuviéramos nuestra vida actual. Sin un buen final apela a los caminos, las decisiones, las apuestas y renuncias.

Con este lanzamiento, buscará hacer su apuesta más ambiciosa con la búsqueda de un nuevo sonido. No nos cabe duda de que será una de las canciones más emocionantes del disco.

Con un sonido más enérgico, Yarea narra desde la calma una historia que queda suspendida en el pecho y que, aunque haya quedado atrás y se vea borrosa, no permite terminar de avanzar.

"Cada vez que vuelvo a verte, sin aviso previo, estallan, todas las cosas que no me corresponden. Y tengo la manía de decirme que es normal, que me tiemble la voz si oigo tu nombre", expresa el adelanto de su tema en redes sociales.

De su nuevo disco a sus próximas citas sobre el escenario

Tras lanzar su disco Involuntario en 2024, la artista ha avanzado que su próximo álbum "son los trozos de mi corazón, son las cosas que no me atrevo a decir hablando. Estoy deseando que sea vuestro". Así que habrá que estar atentos para ver qué historias nos contará Yarea en forma de canción.

Si quieres ver a Yarea en concierto, recuerda que estará en la Sala Movistar Arena el 31 de enero y en la Sala Wolf de Barcelona el 6 de febrero.