Día Mundial del Medio Ambiente, ¿y si hacemos que lo sea cada día?

La Organización de Naciones Unidas estableció en 1972 el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, con la intención de crear conciencia social sobre los peligros a los que se enfrenta nuestro planeta, muchos de ellos directamente relacionados con la acción del hombre.

En esta ocasión el tema central del Día Mundial del Medio Ambiente es la contaminación del aire, una grave problemática que afecta a millones de personas de todo el mundo, especialmente a países como China, país organizador de la edición de este año, y que ha optado por poner el foco de atención en la calidad del aire que respiramos y cómo nos está afectando su deterioro.

El año pasado, en 2018, el tema central fue ‘vencer a la contaminación por plásticos’, y desde la Unión Europea se están tomando medidas de fondo como la prohibición de los plásticos de un solo uso a partir de 2021, una importante iniciativa a la que Europa FM no ha dudado en sumarse con la 'Primavera Sin Plásticos'.

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, UN GRAVE PROBLEMA

La contaminación atmosférica, que afecta principalmente a los núcleos urbanos, divide sus causas en distintos grupos que abarcan la quema de combustibles dentro de los hogares, la polución provocada por la industria, las emisiones del sector del transporte, así como las fuentes de contaminación que provienen de la agricultura, o la quema de residuos en vertederos. No obstante, a estas causas, que tienen en común al ser humano, se le unen otras de origen natural como las erupciones volcánicas.

Es importante tener presente que no hace falta esperar al 5 de junio o al 22 de abril, que se conmemora el Día de la Tierra, para recordar que cuidar de nuestro entorno no puede ser una elección, sino que es una responsabilidad. Una responsabilidad que implica el cuidado activo del medio ambiente para preservar algo que nos trasciende, y que no nos pertenece porque es de todos los seres que lo habitan, algo que es vital para nosotros y para las generaciones futuras: nuestro planeta.

ALERTA ECO EUROPA FM

En Europa FM queremos preservar nuestro entorno y evitar que se degrade. Por eso lanzamos la #AlertaEcoEuropaFM, para denunciar esos 'puntos negros medioambientales' que contaminan nuestras ciudades, parques, montes o playas. Esos puntos de nuestro entorno que habitualmente están llenos de basura o residuos, y que debemos denunciar para lograr su erradicación. Para sumarte a la Alerta Eco Europa FM, solo tienes que compartir una foto de uno de esos 'puntos negros medioambientales' en Twitter o Instagram, poniendo la ubicación con la herramienta de localización de esas redes sociales y añadiendo el hashtag #AlertaEcoEuropaFM.

¡Únete y denuncia los 'puntos negros medioambientales'! ¡Mejoremos nuestro entorno!

👉 COMPROMISO EUROPA FM

Desde Europa FM reforzamos cada año nuestro compromiso con el medio ambiente, organizando campañas de concienciación dentro del movimiento #RespiraEuropaFM. Así, hemos vivido el Otoño Ecológico, con el que os animábamos a dejar de lado el coche para optar por medios de transporte más ecológicos y saludables, regalando bicis plegables; la #PrimaveraSinPlásticos, cuyo objetivo era ser conscientes de nuestros hábitos diarios para adoptar otros más sostenibles para el medio ambiente, libres de plásticos "de un solo uso".

Ahora es el momento de poner el foco en los puntos negros medioambientales, con el objetivo de que su visibilización redunde en su erradicación, por eso lanzamos la campaña #AlertaEcoEuropaFM, para que nuestros oyentes puedan denunciar a través de Twitter e Instagram esas zonas de nuestras ciudades, plazas e incluso montes y playas que habitualmente están llenas de residuos como botellas y plásticos. ¡Únete!

Entre todos, podemos hacer pequeños cambios que suponen una gran mejora en nuestro entorno. #RespiraEuropaFM