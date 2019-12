Jason Momoa se disculpa con Chris Pratt tras la bronca 'ecológica' por la botella: "Hermano, te quiero, pero qué coj****"

Estos días se celebra la Cumbre del Clima (COP25) y no dejamos de escuchar noticias eco-friendly de los famosos, como el cantante de Coldplay, Chris Martin, que ha decidido que el grupo no saldrá de gira hasta que no sea ecológicamente sostenible; o la modelo Bella Hadid, que ha comenzado a plantar árboles para borrar su huella de carbono.

Sin embargo, en medio de esta ola de ecología, donde se pretende transmitir el mensaje de que cada gesto, por pequeño que sea, cuenta; el actor de 'Guardianes de la Galaxia' o 'Avengers', Chris Pratt, publicaba una foto publicitaria en el gimnasio sosteniendo una botella de agua, con el texto: "Probablemente os estéis preguntando qué hago de pie aquí, ligeramente flexionado, con la vista puesta en el horizonte... Bueno, resulta que me uno a Amazon para enseñaros todo lo que utilizo en mis entrenamientos, cómo me mantengo activo y todas esas cosas divertidas para prepararos para 2020".

Algo que ha sido duramente criticado por Jason Momoa, que no ha dudado en escribirle en su post: "Hermano, te quiero pero qué cojones pasa con la botella de agua. Nada de plásticos de un solo uso. Vamos".

A lo que Chris Pratt no dudó en responder de la forma más divertida y amable posible: "¡Aquaman! Tienes toda la razón del mundo. Maldita sea. Siempre llevo conmigo mi gran jarra de agua de un galón de capacidad. ¡Incluso la tenía ese día!". Y añadía: "Si recuerdo bien, alguien me lanzó esa botella de plástico porque no sabía qué hacer con mis manos. ¡Nunca sé qué hacer con ellas! Muy incómodo. En serio. Yo también te quiero. Es mi culpa. No quiero que tu casa en Atlantis esté cubierta de plástico. ¿Habéis oído eso, niños? Reducir. Reutilizar. Reciclar".

JASON MOMOA SE DISCULPA

El comentario de Momoa hizo que una legión de fans del actor de 'Guardianes de la Galaxia' se le echara encima, considerando "fuera de lugar" las palabras de Aquaman, hasta el punto de publicar un post en su instagram, lamentando que el comentario se hubiera malentendido: "Sabes que mis hijos y yo estamos locamente enamorados de ti y de todo lo que haces. Siento que mi comentario haya sido recibido así de mal, no era mi intención".

"Simplemente soy muy pasional con todo lo que respecta a esta epidemia del uso del plástico. Tenemos que dejar de usar ya este tipo de botellas, así que espero que puedas incluir en tu lista de Amazon alguna botella reutilizable que todos podamos comprar. Tú eres una inspiración para muchos, yo mismo incluido", continuaba.

Está claro que la intención de Momoa era buena, más aún teniendo en cuenta la repercusión que los personajes interpretados por Chris Pratt tiene en los más pequeños, pero también en muchos adultos.