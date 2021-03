Hepatitis vírica: qué es la enfermedad que tiene Pocholo

Pocholo Martínez-Bordiú ha desvelado en El Hormiguero que nació con una enfermedad: hepatitis vírica: "Yo nací enfermito, porque tenía hepatitis antes de nacer, porque a mi madre le pusieron una inyección que tenía hepatitis en la aguja. Entonces tengo una hepatitis vírica que la llevo conmigo".

Esta enfermedad ha sido uno de los motivos que ha llevado a Pocholo cambiar sus hábitos nada saludables. Ha dejado de beber alcohol y lejos quedan aquellas míticas fiestas en Ibiza que podían alargarse "hasta cinco o seis días".

"La voy sobrellevando", aseguró Pocholo sobre su enfermedad: "Me encuentro feliz así, no puedo hacer otra cosa. Si un día necesito un trasplante me lo harán, pero en principio estoy bien".

¿Qué es la hepatitis?

La hepatitis vírica o viral es una infección que causa inflamación y daño al hígado. Existen cinco tipos de hepatitis (A, B, C, D y E) dependiendo de su tipo de transmisión.

HEPATITIS A Y E

Son aquellas que se transmiten a través del consumo de alimentos o agua que ha sido contaminada por las heces de una persona infectada. También puede transmitirse si se come carne de cerdo, venado o marisco poco cocidos. Suelen ser infecciones agudas, es decir, de corta duración. Una infección aguda es aquella que el cuerpo puede combatir y termina eliminando el virus.

HEPATITIS B, C y D

Son aquellas que se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona infectada. Estos tres tipos de hepatitis pueden causar infecciones tanto agudas (de corta duración) como crónicas (de larga duración), cuando el cuerpo no es capaz de combatir el virus.

La Hepatitis B pueden transmitirse, además, por contacto con otros líquidos corporales como el semen, por lo que puede transmitirse mediante relaciones sexuales. Además, se puede transmitir de la madre infectada a la criatura en el momento del parto.

La Hepatitis C suele transmitirse generalmente por exposición a sangre contaminada : transfusiones de sangre, inyecciones con instrumentos contaminados en intervenciones médicas o consumo de drogas inyectables.

La Hepatitis D solo ocurre en las personas infectadas con hepatitis B. La infección simultánea puede desencadenar consecuencias más graves para el paciente.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis?

Los síntomas generales de la hepatitis vírica son malestar, cansancio, náuseas, dolor abdominal y en algunos casos pigmentación amarilla de la piel, los ojos y las mucosas (ictericia).

Sin embargo, la hepatitis aguda (corta duración) puede presentarse sin ningún síntoma detectable por el paciente y su cuerpo puede combatirla sin ni siquiera haber sido consciente de haber estado infectado.

Las hepatitis crónicas también pueden presentar pocos síntomas y en muchas ocasiones se detectan de forma casual a través de analíticas realizadas por otros motivos.

Consecuencias graves de la hepatitis

La hepatitis crónica puede generar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado.

¿Existe cura para la hepatitis?

En el caso de la hepatitis B existe una vacuna segura para prevenirla, que brinda protección frente a la hepatitis D. En el caso de la hepatitis E también se han desarrollado vacunas para su prevención, especialmente para aquellas zona en las que la población no tiene acceso a agua potable. En el caso de los tipos A y C no existe ninguna vacuna.

También existen varios tratamientos antivirales que pueden ayudar a combatir el virus y a ayudar a reducir su capacidad de dañar el hígado.