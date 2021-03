Camilo desvela el pacto que tiene con Evaluna sobre "darse besitos con otros"

Camilo visita el plató de El Hormiguero para presentar Mis Manos, su segundo álbum del que ya nos adelantó los temas Bebé, Vida de rico, Ropa Cara, Machu Picchu y Millones.

Pablo Motos ha querido hablar del videoclip de Machu Picchu, en que colabora su mujer, Evaluna Montaner: "Es verdad que solo puedes besar en un videoclip a tu mujer?

"Bueno... Pero mi esposa sí se da besitos por ahí, en novelas, con otros chicos", bromea el artista muy divertido, haciendo referencia a la faceta como actriz de Evaluna.

"No tendría sentido que le escriba la canción a ella y que la modelo sea otra persona. A parte de que mi esposa es lo máximo. Pero en esta canción no solo es la modelo, es la otra artista. Es nuestra segunda colaboración y para mi es un privilegio tenerla ahí", explica ahora más serio, mostrando lo orgulloso que está de Evaluna.

play

Pablo Motos continúa preguntándole curiosidades de pareja al artista, que asegura que es muy despistado y que muchas veces no le dice a su mujer donde está: "Estoy con otras cosas y no le aviso cuando salgo de casa. Le digo 'amor, voy a El Hormiguero' y no le escribo más. Y ella me dice '¿pero llegaste vivo?' y se me pasó. Llevo muy mal el lenguaje en la distancia", asegura.

CAMILO INTERPRETA UN TEMA INÉDITO

Curiosidades a parte, Camilo aprovechó que su visita al programa coincidía con el Día Internacional de la Mujer para tocar en directo un tema inédito en homenaje a su madre.

"Es que mi mamá y mi papá están viendo esto. Y hubo una canción que le escribí a mi mamá y toqué en Instagram y nunca vio. Así que creo que es el momento de cantársela a ella", bromea.

play

