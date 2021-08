Vacuna y embarazo: el importante mensaje de una enfermera embarazada

Beatriz , una enfermera embarazada, ha hecho un llamamiento a otras mujeres en su situación. Gracias a la vacuna contra la covid-19 , Beatriz pasó el coronavirus de forma leve : "Me ha dado toda la tranquilidad del mundo"

"LO HE PASADO LEVE"

Beatriz, una enfermera almeriense, ha querido compartir su experiencia con la vacuna contra la covid-19 y el embarazo. "Gracias a la vacuna he pasado el covid como un leve resfriado embarazada y me ha dado toda la tranquilidad el mundo. Animo a que no se lo piensen. Si las mamás tenemos algo, es el instinto de protección. Si hay una manera de proteger a nuestros bebés es vacunándonos", ha explicado en un vídeo.

Es muy habitual que las embarazadas tengan dudas sobre si ponerse la vacuna contra la covid durante la gestación, y por ello el porcentaje de mujeres embarazadas sin vacunar es todavía elevado.

Pero lo cierto es que las embarazadas no vacunadas son las que están teniendo más problemas por el coronavirus durante la gestación. Por este motivo, Sanidad recomienda la vacunación en mujeres embarazadas a partir de la semana 14, aunque no se ha detectado ningún problema con la vacuna en ningún trimestre del embarazo.

Coronavirus en embarazadas: casos graves sin vacunar

La gran mayoría de embarazadas que han sido ingresadas en la UCI no tenían ninguna dosis de la vacuna. Los especialistas encuentran tres posibles causas en el aumento de embarazadas hospitalizadas graves.

Una de ellas, como explica Santiago Lizarra, Jefe de Ginecología del Hospital Gregorio Marañón, es, como ya hemos dicho, el no estar vacunadas contra la covid-19. Además, ha añadido que la capacidad de contagio de la variante Delta es mucho mayor a las anteriores, y la relajación en las medidas de protección también podrían afectar al aumento de casos.

Por otro lado, Javier Santesmases, subdirector médico del Hospital Germans Trias, ha asegurado que los efectos para el bebé por el virus y la vacuna son, en la mayoría de los casos asintomáticos y para el bebé "no tiene ninguna repercusión".