Siete comidas frescas de verano perfectas para llevar a la playa o a la piscina

Te interesa Qué significa el número de las cremas solares: cómo elegir el factor adecuado para cada piel

El plan playa o piscina incluye muchas veces comida. Llevarse algo preparado de casa es una buena forma de ahorrar, controlar lo que comemos y de aprovechar al máximo la jornada al aire libre. El problema es que a veces lo de meterse en la cocina da mucha pereza y el calor no ayuda.

¿Qué se puede cocinar en un caso así? ¿Qué llevar en el tuper? Estas son siete ideas de comidas fáciles, rápidas, frescas, nutritivas y saludables para disfrutar de un día de playa o piscina sin pasarse la mañana en la cocina.

Lo importante en llevar cualquiera de estas propuestas en una nevera portátil para evitar que los productos se estropeen y suframos una intoxicación alimentaria.

Ocho ideas de comidas frescas de verano

1. Ensaladas

Las ensaladas son todo un clásico en los días de playa y piscina, ya que la ventaja es que puedes prepararla como tú prefieras. Estas son algunas versiones:

2. Bocadillos

¿Quién no ha recurrido alguna vez al típico y rápido bocadillo que no nos quita mucho tiempo de preparación? En verano siempre hay ocasiones para comerse un bocata, puesto que son fáciles de preparar, no se necesitan llevar cubiertos para comerlos y se pueden hacer con infinidad de ingredientes. Además, son una alternativa barata y muy socorrida. Sin embargo, esta opción no tiene por qué ser aburrida ni monótona.

Estos son algunos tipos de bocadillos que puedes prepararte estas vacaciones:

3. Burritos, wraps y otras recetas enrolladas

A los tradicionales bocadillos, se puede añadir otras variantes como los wraps y burritos. Estas son algunas ideas para prepararlos:

4. Empanadas

Las empanadas, al igual que las empanadillas, se pueden preparar el día anterior, por lo que son una opción ideal para dejar llevar a un día de picnic. Las más populares son las de carne, atún o bacalao. Aquí encontrarás cómo prepararlas:

5. Gazpacho

El gazpacho es otra buena idea para un día de calor y playa. Lo importante, si se opta por este plato, es llevarlo en nevera ya que se toma muy frío.

Hay decenas de recetas, desde la clásica hasta el gazpacho de cerezas o de melón. Para el que elaborar esta receta en casa le resulte complicado, siempre puede optar por las opciones de mercado. Algunas son muy naturales y saludables.

6. Sandwiches

Los sándwiches son una buena alternativa a los bocadillos. Hay muchas recetas para prepararlos y comerlos no tiene por qué ser aburrido.

7. Sopa de melón fría con jamón

El melón es una fruta con un contenido elevado de agua por lo que es perfecto para hidratarse los días de calor, a su vez contiene muchas propiedades y pocas calorías, por lo que resulta una receta ligera para un día de calor y playa.

Comidas que nunca deberías llevar a la playa o a la piscina

Los expertos en seguridad alimentaria desaconsejan tres grandes platos típicos de la comida española: