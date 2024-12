La actriz Nerea Barros: su carrera en Enfermería, su expareja de 'El Hormiguero' y su premio Goya

Nerea Barros se ha convertido en un habitual rostros de la televisión y el cine, pero la gallega no siempre enfocó su carrera a la actuación. De hecho, tiene un pasado muy alejado de la pantalla.

Nacida en Santiago de Compostela en 1981, Barros sí debutó en el cine con tan solo 14 años, concretamente en la película Nena de 1997, y con el mismo director, Xavier Bermúdez, volvió a colaborar en 2008 en el filme Rafael. Pero entre medias, ella estaba centrada en otra profesión.

Y es que la actriz de 43 años ha conseguido grandes logros ya en su carrera como actriz, pero esta estaba en un segundo plano hasta hace unos años, cuando quiso centrarse al completo en su faceta como intérprete.

Estudió enfermería

Nerea Barros era enfermera en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Esta vocación la explicó en una entrevista para la revista Elle: "Llegué a la enfermería por mi papá. Quería que tuviera un colchón. Mi padre quería haber sido médico y no pudo por motivos personales y me pidió que hiciera medicina, pero yo no quise y me habló entonces de la enfermería".

"Hice la carrera solo con el objetivo de seguir estudiando Arte Dramático y Danza, y descubrí una carrera muy importante y necesaria para el ser humano porque son las personas que están pegadas en la cama en el peor momento de los seres humanos... Y descubrí una parte cuidadora en mí que me hace crecer", expresó.

Acabó dejando de ejercer como enfermera, aunque en la pandemia por Covid-19 Nerea Barros decidió volver a ponerse la bata y trabajar en el hospital Reina Sofía de Las Rozas, Madrid. Tal fue su concepción sobre el tema que también aprovechó para grabar un documental de las terribles consecuencias de la enfermedad.

"Me dolía mucho ver cómo sufrían las personas a las que les debemos todo, de las que aprendimos todo, a las que pertenece la memoria, los que nos han cuidado de pequeños, los que han levantado este país y han sufrido una posguerra, los sabios, y una maldita enfermedad que se los lleva", contó en redes sociales.

Su fijación por la actuación

Ya desde pequeña, Nerea Barrios se dio cuenta de que quería ser actriz: "A los 5 años ya creaba en los pasillos de casa de mis padres con la bata de mi madre de casa y sus tacones de los 80... personajes, escenas, secuencias. Y era muy pequeña".

"Siempre he sentido una pulsión que me quemaba por dentro. Había algo que me hacía sentir como no realizada, algo frustrante. Solo era feliz cuando, de repente, en el colegio había una obra de teatro por Navidad o en cualquier otro momento. Y naturalmente sentía la necesidad de ser protagonista, de tener el mayor rango del personaje no por destacar sino por disfrutar más tiempo encima del escenario", relató para la mencionada revista.

Sin embargo, le costó centrar el camino: "Mi primera película la hice a los 14 años. Hasta ese momento fue un silencio. Yo sabía que era actriz y me daba muchísima vergüenza comunicarlo. Había un pequeño látigo de 'Tú quién eres para...'".

Después de debutar bien joven, fue enlazando papeles hasta que en 2013 ganó cierta popularidad por la serie El tiempo entre costuras. Sin embargo, su mayor proyecto ha sido La isla mínima, película por la que ganó el Premio Goya a Mejor actriz revelación.

Tras este galardón, Barros compaginó su trabajo como actriz con el de productora, y estuvo detrás del documental dirigido por Morir para contar. Más tarde fue directora de su primera película, Memoria.

En 2022 volvió a brillar como protagonista por la serie La novia gitana, adaptación de la novela Carmen Mola, y más tarde la segunda parte, La red púrpura.

Su mala época de salud

Nerea Barros se contagió de un virus peligroso en 2016, cuando realizó un viaje a Colombia para promocionar La isla mínima. Allí le picaron 15 mosquitos, y uno le transmitió el Zika. Así lo contó la actriz en El Mundo: "Es muy pesado, porque te pones malo y, cuando parece que te has curado, vuelve".

"No hay tratamientos para los virus. Es como cuando tienes una gripe: el paracetamol no mata al virus, solo apacigua los síntomas. Se pasa cuando el cuerpo lo puede echar", explicó la actriz, pues ella sufrió durante ocho meses dolores musculares y malestar intestinal.

Su vida sentimental

Su actual pareja es el cineasta Hernán Zin, pero guarda con mucha discreción los detalles de la relación. Poco se conoce de él, solo que tienen el hobby en común de montar en monopatín.

La actriz Nerea Barros y su pareja, el director Hernán Zin | GTRES

Entre todas sus relaciones destaca la que mantuvo hasta 2018 con Juan Ibáñez, una de las hormigas de El Hormiguero. La actriz fue muy transparente con el inicio de la relación: "Nos conocimos en Galicia, en una playa. Yo lo vi por detrás y me enamoré, estaba viendo el ensayo de un grupo de música y él estaba bailando y yo lo vi y dije: 'Qué chico más guapo'. Fue como un flechazo. Cuando se dio la vuelta dije 'mierda, es el de El Hormiguero, será gilipollas seguro'. Luego convivimos tres días y me enamoré".