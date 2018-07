Adele estaría preparando su debut en el cine junto a una estrella de Juego de Tronos y Natalie Portman

Pues bien, según publican varios diarios británicos, Adele tendría planeado aprovecharía esas dos semanas para rodar algunas escenas de una superproducción de Hollywood con algunos de los actores más relevantes de la gran (y no tan grande) pantalla.

Imagen de Jon Snow / Archivo

Según publica The Mirror, Adele haría un pequeño papel en la película dirigida por Xavier Dolan, The Death and Life of John F Donovan (Vida y muerte de John F Donovan). El rodaje de la misma comenzaría durante ese descanso de la cantante londinense de 28 años.

Adele estaría deseando trabajar de nuevo con Dolan, que recordemos que fue el director del videoclip de Hello.

La actriz Natalie Portman / Agencias

Y por si la noticia no fuese suficientemente impactante, vamos a echar un vistazo al reparto de la película para acabar de desmayarnos. Adele compartiría pantalla con las oscarizadas Natalie Portman y Susan Sarandon, con nuestro querido Lord Commander, Kit Harington (Jon Nieve) en Juego de Tronos, y la nominada a los Premios de la Academia, Jessica Chastain, entre otros.

¡Filming is coming, Adele!