"Me alegra que haya superado el dolor": Jennifer Aniston se sincera sobre la muerte de Matthew Perry

El actor Matthew Perry, que interpreta al querido personaje de Chandler Bing en Friends, murió el 28 de octubre de 2023 a causa de una sobredosis por ketamina.

Esta noticia conmocionó al mundo de la televisión, y desde entonces la investigación policial ha ido desvelando detalles, como que el actor recibió tres dosis de ketamina a petición del intérprete, pero inyectadas por su asistente, Kenneth Iwamasa.

Por otro lado, los compañeros de reparto de Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Matt Leblanc, mostraron sus condolencias tras la pérdida del actor.

Ahora, casi dos años después de la pérdida, Aniston se ha sincerado sobre cómo vivió los últimos años de amistad con Perry. "Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", ha declarado para Vanity Fair, abordando la lucha del actor contra la drogodependencia incluso en pleno rodaje de la serie.

Asimismo, la intérprete de Rachel en la sitcom ha explicado cómo ha procesado el dolor: "Casi parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él. Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que haya superado ese dolor".